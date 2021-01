„A Daimler nem akarja teljesíteni Hamilton követeléseit.”

A következő szezonra egy ülés kivételével minden hely foglalt, Lewis Hamilton azonban hiába gyűjtötte be idén a hetedik világbajnoki címét, továbbra sincs érvényes szerződése 2021-re. A brit azonban határozottan kijelentette, hogy még évekig folytatni szeretné a csapattal megkezdett közös együttműködést.

A tárgyalások meglehetősen lassan haladnak – írta a Corriere dello Sport olasz lap, amely azt is taglalta, hogy komolyabb ellentétek lehetnek a Daimler és Hamilton között utóbbi követelései miatt. Elsősorban a brit fizetése miatt csúszik a szerződés megkötése.

„Novemberben, amikor a Forma-1 Törökországba utazott a felek elkészítettek egy szerződést, amely megfelelt Hamilton követeléseinek. Ez egy négy éves időtartamra vonatkozó együttműködést vetített előre évenkénti 50 milliós fizetéssel. A Daimler azonban megálljt parancsolt az ügynek.”

Még több F1 hír: Verstappen idővel talán majd törli magát a közösségi médiáról

Hamilton erős teljesítménye ellenére a Mercedes anyavállalata nem akarja teljesíteni a pilóta fizetési igényét.

„A Daimler egy két évről szóló megállapodást akar egy opcionális harmadik évvel” - írta a lap, és azt is hozzátették, hogy a vállalat szem előtt tartja Hamilton életkorát, aki jövő januárban tölti be a 36-ot, valamint George Russell teljesítményét is szorosan figyelemmel követik.

„Még várni kell, hogy a tárgyalások eredményesen lezáruljanak. Most azonban egy harmadik fél is becsatlakozott az ügyletbe az INEOS révén. A szerződés megkötésének új határideje február vége, mely épphogy megelőzi a téli tesztidőszak megkezdését.

A Super Formula suzukai fordulójában négy autó próbálta együtt bevenni az 1-es kanyart, aminek eredményeként ketten a falban kötöttek ki.