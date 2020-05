A Circuit de Catalunya hosszútávú Forma-1-es szerződést céloz meg

A Forma-1-es Spanyol Nagydíjat 1991 óta Barcelonában, a Circuit de Catalunyán tartják. Az előző, 3 éves szerződése a pályának 2019-ben járt le, és sokan arra számítottak, hogy elveszti a futam a helyét a versenynaptárban, azonban megegyeztek egy 1 éves hosszabbításban, a 2020-as szezonra.

A Forma-1-es nagydíj mellett a barcelonai pálya ad otthont a Forma-1 előszezoni tesztjeinek is.

„Már majdnem 30 éve rendezünk Forma-1, és MotoGP nagydíjakat” – mondta a pálya igazgatója, Joan Fontsere a MotorsportWeek.com-nak.

„Barcelona szomszédságában fekszünk, ezért nagyon jók a logisztikai kapcsolataink, és megfelelőek az időjárási körülmények is a futamok megtartásához.”

„Széles körű tapasztalataink vannak olyan események megrendezésében, mint a téli tesztek, és két hét alatt fel tudunk készülni egy zárt kapus futam tartására. Az egész éves működésünk nagyon fontos hátteret biztosít nekünk az események lebonyolításában.”

„Ez szerintem olyasmi, amit büszkén tehetünk le az asztalra, mint a pálya igazi értéke, és ami miatt kaphatnánk egy hosszabb távú szerződést.”

A Forma-1 másik spanyol helyszíne a jerezi pálya volt, ahol utoljára 1997-ben rendeztek Forma-1-es futamot, és 2015-ben téli tesztet. Jerez aktívan dolgozik azon, hogy a száguldó cirkusz mezőnyét ismét ők fogadhassák.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, and the remainder of the field at the start Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

A Forma-1 versenynaptára még két futammal bővülhet majd a közeljövőben, Miami mellett Szaúd- Arábia is futamot szeretne rendezni. „Előnyösnek kell lennie a Forma-1 számára, hogy az állandó pályák harcolnak a helyekért” – mondta Fontsere.

„Mi is dolgozunk a lehetőségeinken, a képességeinken, és azt tudjuk nyújtani, amit már mondtam korábban. Vannak másik pályák is, akik tudnák fogadni a Forma-1-et? Igen, nem is kevés, de nekünk olyan képességeink, és tapasztalatunk van már, amivel mások nem rendelkeznek, és bővíteni is akarjuk ezeket, hogy a sport és az üzlet számára felajánljuk.”

Fontsere emellett továbbra is optimista azzal kapcsolatban, hogy az elhalasztott Spanyol Nagydíjat, amelyet a múlt hétvégén tartottak volna, még idén nyáron megrendezhetik.

Ajánlott videó: