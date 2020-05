Vandoorne kegyetlenül agresszív manővere Gutierrez ellen az Esport-versenyen

Sorra jönnek a jobbnál jobb, az izgalmasabbnál izgalmasabb, és a látványosabbnál látványosabb Esport-versenyek. A koronavírus miatt olyan népszerűségre tett szert az online versenyzés, amire soha ezelőtt nem volt példa.

Még több F1 hír: Videón Button és Albon öldöklő virtuális csatája vasárnapról

Az elmúlt hétvégén több remek online eseményt is láthattunk, köztük a Forma-1 hivatalos virtuális nagydíjával, amit Charles Leclerc nyert meg a Ferrarival. Közvetlen azelőtt a Veloce és a Motorsport Games versenyét bonyolították le.

Ez azonban most más volt, mivel a versenyzőknek egy kiesés szakaszt kellett teljesíteniük a különböző pályákon a döntőig, amit Lando Norris húzott be. Stoffel Vandoorne és Esteban Gutierrez, a két ex-F1-es is ott volt a mezőnyben.

Stoffel finoman fogalmazva sem kímélte Estebant, akire a harmadik szektor végén esett rá, és ezt vehetjük szó szerint is, ha megnézitek az alább található videót. A Mercedes két tartalékversenyzője közül a mexikói húzta a rövidebbet. Más kérdés, hogy a valóságban Vandoorne valószínűleg komoly büntetést kapott volna.