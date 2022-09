F1 esport: Blakeley nyerte a szezon első időmérőjét, a magyarok felemásan teljesítettek

A mezőnyben természetesen idén is sok változás történt, többen is csapatot váltottak, de azért ismerős nevekből is volt bőven. A legkomolyabb változás persze az, hogy már az F1 aktuális idei játékával játszanak, ahová szintén megérkeztek az új szabályok szerint épült autók.

A kvalifikáció során pedig két magyarért szoríthattunk. Bereznay Dani a tavalyi kevésbé jól sikerült mclarenes kitérő után idénre visszatért legnagyobb sikerei helyszínére, vagyis az Alfa Romeóhoz, miközben a 2021-ben többször is megvillanó Sipos Patrik ezúttal is az Alpine-t erősíti.

A Q1-ben szerencsére mindkettejüknek sikerült továbbjutni, Patrik a 11., míg Dani a 14. legjobb idővel lépett a Q2-be. Meglepetésre azonban már rögtön az elején kiesett Dani csapattársa, Nicolas Longuet, valamint a Red Bull-os Marcel Kiefer is.

A Q2-ben a megszokottakhoz hasonlóan szorosan alakult a sorrend, a pilótákat legtöbbször csupán századok vagy ezredek választották el egymástól. Az első gyorskörök után Frederik Rasmussen állt az élen egy 1:27,069-es körrel a bahreini éjszakában.

Az utolsó másodpercekben aztán mindenki jött a második körével, és Daninak ezúttal nem sikerült a továbbjutás, pedig a hatodik pozícióban állt, amikor áthaladt a célvonalon, de végül csak a 14. helyről indulhat majd a versenyen, ami sajnos nem a legjobb kezdés számára.

Patriknak ezzel szemben összejött a továbbjutás a hetedik helyen, ami egy újabb remek eredmény a fiatal pilótától. Meglepetésekből azonban most sem volt hiány, hiszen többek között kiesett még a sorozat kétszeres bajnoka, Brendon Leigh is a Ferrarival.

Az időmérő edzés utolsó szakaszában már rögtön jöttek az 1:26-os körök, ami jól mutatta, hogy a versenyzők a végére tartogatták a legjobb formájukat, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ők kezdhessék az élről az idény első futamát.

Patrik a második körével feljött negyediknek, de mögötte mindenki más szintén javítófélben volt, így arra lehetett számítani, hogy sajnos hátrébb fog még esni. Végül ez meg is történt, és Patrik egészen a kilencedik pozícióig esett vissza.

Ami pedig a pole pozíciót illeti, azt Lucas Blakeley könyvelhette el a McLaren színeiben, mindezt pedig egy 1:26,729-es körrel érte el, ami komoly javulásnak számít, mellé pedig majd Thomas Ronhaar állhat fel a Haasban.

Ezzel tehát véget is ért az esportos idény első időmérője, a versenyt pedig ma este rendezik magyar idő szerint fél 9-től, tehát érdemes lesz akkor is bekapcsolódni a küzdelmekbe és szurkolni a magyaroknak.

