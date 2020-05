Bereznay-futamgyőzelem a virtuális F1-es belga futamon, Leclerc dobogós lett

A Veloce Esports szombati versenyén Bereznay Dániel is ott volt. Az Alfa Romeo hivatalos Esports F1-es versenyzője igazi F1-es pilóták ellen is megküzdhetett. A Ferraritól Charles Leclerc, a McLarentől Lando Norris, a Williamstől Nicholas Latifi, míg az Alfa Romeótól Antonio Giovinazzi is ott volt, aki végig küzdött a technikával, és többször is elhagyta a virtuális teret.

A virtuális világból is több ismert személyiség kaphatott lehetőséget. Bolukbasi, aki egészen minimális különbséggel maradt el a pole-tól, amit Dani szerzett meg, szintén híres ebben a világban, ráadásul igazi versenyzői tapasztalattal is rendelkezik.

Az Alfa Romeo magyar Esport versenyzője hiába rendelkezik komoly tudással az F1 2019-ben, és egyértelműen az egyik legjobb, nem volt könnyű dolga. A stream ideje alatt volt némi kormánykésese, ami nemcsak zavaró, de időveszteséggel is jár. Ezen a szinten még egy legapróbb késés is sokba tud kerülni.

Daninak a tudása, a sebessége és a tapasztalata miatt a 11 körös futamot elvileg egy extra kiállással kellett volna abszolválnia, de végül erre nem volt szükség. Emellett a társaihoz hasonlóan automata ERS-t használt, ami szintén hátrányt jelenthet, körönként 0.1 másodpercet. Ennek főként a csatáknál vehette volna nagy hasznát, mivel az automata rendszer másképpen működik.

Az élen Bolukbasi és Bereznay nagyon nagyot csatáztak, de Dani tartotta az első helyet. Leclerc harmadikként nem szakadt le róluk, és kivárt. A monacóit kevéssel Norris üldözte, majd jött P. Fittipaldi.

Az 5. körben Leclerc az 1-es szektorban a hosszú egyenes végén élre állt a Ferrarival, de nem nyugodhatott meg, hibázott, így Bolukbasi és Bereznay még inkább egymásra estek. Sőt, Norris is befutott, aki szó szerint nekivágódott az Alfa Romeónak a bokszutcába vezető úton. Mindkét autón első szárnyat kellett cserélni. Leclerc és Bolukbasi ezzel nagyobb előnyre tett szert.

A brit és a magyar versenyző egyszerre hajtott ki a bokszból. Ezzel folytatódhatott a csata közöttük, amit mindketten nagyon élveztek. "Nem panaszkodom, mert eszméletlenül élvezem." - mondta Dani a stream, és az első verseny ideje alatt.

A 10. körben Dani egy nagyon nagy manővert mutatott be, két autót is megelőzött, így felugrott a 4. helyre. Ekkor Fittipaldi autózott előtte, és az Alfa Romeo versenyzője nagyon akarta a dobogót. A hazai pilótánk azonban azt hitte, az utolsó körben van, de szerencsére nem "dobta" el a kormányt, és megszerezte a harmadik helyet. "Jééézzzusom, micsoda futam volt ez..." - kommentálta a dolgot Dani.

"Volt itt minden, Norris konkrétan berepített minket a bokszba, majd szárnyat kellett cserélni. Életem egyik legnagyobb élménye ez! Késik a kormányom, de nem érdekel! Ez az Esport ünnepe, komolyan mondom!"

Bolukbasi nyert Leclerc előtt. A monacói mindössze 0.013 másodperccel ért célba a riválisa mögött. Azzal, hogy Fittipaldi hibázott az utolsó métereken, a negyedik hely lett az övé. Dave köszönte a lehetőséget, míg Latifi 6. lett. Norris a 7. körben ütközött nagy erővel a falnak a McLarennel.

Ezután következhetett a fordított rajtrácsos 11 körös verseny, ami szintén nagyon sok izgalmat tartogatott. Dani a 18. helyről rajtolhatott, közvetlen Leclerc előtt. Giovinazzi, aki sokat szenvedett az első futamon, másodikként indult, míg Norris negyedikként, addig Vergne ötödikként.

Az Alfa Romeo Esport-pilótája fair volt, és a rajtnál elengedte a mögötte lévőket. Adott ezzel némi előnyt a mezőnynek, majd feljebb kapcsolt. Az első kör felénél már a 10. helyen állt, de többen is kicsúsztak előtte.

Dani taktikája eleinte az volt, hogy szorosan kövesse Bolukbasit, és közösen zárkózzanak fel, és egyszerre abszolválják a kiállásukat. A 3. kör megkezdésekor az 5. és 6. helyen versenyeztek. Giovinazzi a kör végén az első helyről hagyta el a szobát, miközben Dani megkapta a friss lágy gumikat. Ez volt az a pillanat, amikor Giovinazzihoz hasonlóan Norris is eltűnt, így a rendszer (AI) folytatta tovább helyettük. Leclerc pedig egy ütközéssel adta fel a küzdelmet.

A 6. kör végén Dani átvette a vezetést, mögötte Bolukbasival, frissebb gumikkal, de megnyugtató volt az Alfa Romeo előnye és tempója. Hozta is a "kötelezőt", és kvázi a rajtrács végéről behúzta a versenyt. Az igazi F1-es versenyzők közül senkinek nem volt szerencséje, noha látványos csaták alakulhattak volna ki a legjobb helyekért.

