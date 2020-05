ÉLŐBEN Bereznay nagy párbaja Leclerc és a többiek ellen: 21:00 (LIVE)

Mint arról korábban beszámoltunk, Bereznay Dániel is meghívást kapott a Veloce Esports szombati jótékonysági virtuális versenyére, melynek ideje alatt az UNICEF részére gyűjtenek pénzadományokat a koronavírus elleni harcban.

A versenyzők így a jó ügy érdekében is versenyezhetnek, nemcsak a rajongók és saját maguk szórakoztatására, ami ugyancsak fontos szempont ezekben a nehezebb időkben. Remek hír, hogy Bereznay Dániel is ott lesz az indulók között.

Az Alfa Romeo hivatalos F1-es Esport-versenyzője nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik a Forma-1 hivatalos játékaiban, és természetesen már rettentően várja a versenyeket az F1 2020-ban, amire még egy kicsit várnia kell.

Dani minden túlzás nélkül generációja egyik legnagyobb tehetsége, és egyúttal az egyik legjobb is a virtuális világban. Nemrég megmutatta, hogy a Forma-1 mellett a túraautózásban is magas szintet képvisel, de most javarészt az F1-es karrierjére szeretne koncentrálni az Esportban.

A ma esti verseny számára is érdekes lehet, mivel igazi F1-es pilóták ellen harcolhat, és az utóbbi időben Charles Leclerc különösen sokat gyakorolt, valamint remek eredményeket ért el, de Lando Norrist sem írhatjuk le, akinek sokkal nagyobb a tapasztalata ebben a világban, és nemrég az IndyCar után a Supercars-ban vendégszerepelt.

Az ÉLŐ közvetítést alább találhatjátok, mely természetesen később teljes egészében visszanézhető.

Bereznay Dani nézetéből a verseny