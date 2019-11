Közeli képeken Vettel eltört felfüggesztése Austinból

Az idei Amerikai Nagydíj nem a Ferrari hétvégéje volt. Tavaly Kimi Räikkönen megnyerte a futamot, míg idén ez a mercedeses honfitársának sikerült, aki a rajtelsőségét 25 pontra váltotta, de ez is kevés volt ahhoz, hogy megakadályozza Lewis Hamilton, a csapattársa bajnoki ünneplését. A Mercedes pilótája ezzel hatszoros világbajnok lett.

A Ferrarinál sok volt a probléma, ami az időmérőn még nem látszott, hiszen Sebastian Vettel nagyon kevéssel maradt le a pole-ról, addig Charles Leclerc hiába hagyta ki az FP3-at az olajszivárgás miatt, miközben egy régi specifikáció került az autójába, szintén nem volt túl messze attól, hogy folytassák a nagy sorozatukat.

Sebastian Vettel számára igen hamar eldőlt, hogy nem lesz esélye a dobogóra, mivel nem sokkal a rajt után elvesztette a helyét, és az autó igen furcsán kezdett el viselkedni. Szinte semmilyen tapadása nem volt a gépnek, aminek nem sokkal később megadta magát a hátsó felfüggesztése, melyből komoly baleset is lehetett volna, de egyrészt Vettel jól reagált, másrészt szerencséje is volt.

Az alábbi képek még azelőtt készültek, hogy a Ferrari visszavette volna az autóját, így közelebbről is megnézhetjük a sérült autót. Az olaszok a felfüggesztés meghibásodása miatt is vizsgálatot indítottak, hogy megtudják, mi is történhetett pontosan, mert semmilyen előjele nem volt annak, hogy az elem meg fogja adni magát, miközben még ütés sem érte az autót a rajtnál, valamint azt követően sem.