Hivatalos: Rins 2 évig még biztosan a Suzuki versenyzője marad

A MotoGP-ben is megállt az élet a koronavírus miatt, így a tárgyalások is lassan zajlanak a versenyezőkkel. A Suzuki azonban most bejelentette, hogy Alex Rins a következő 2 évben is a versenyzőjük marad.

A még mindig csak 24 esztendős spanyol motoros a Moto3-ban és a Moto2-ben is elért pár szép eredményt, de a bajnoki címet nem sikerült megszereznie. A Moto3-ban 2012 és 2014, míg a Moto2-ben 2015 és 2016 között versenyzett.

A MotoGP-ben 2017-ben mutatkozhatott be a Suzuki színeiben, és jelenleg is ott versenyez. A tehetséges motoros tavaly zárta a legjobb idényét, amikor az összetettben 4. lett, és két futamot is sikerült nyernie.

Rinsnek ezek voltak az első győzelmei a MotoGP-ben, amiket Amerikában és Angliában szerzett meg. Ha nincs az a három kiesése, még eredményesebb is lehetett volna. A győzelmei mellett egyszer állt még fel a dobogóra, a hazai közönsége előtt az idény első felében.

A Suzuki soha nem titkolta, hogy meg akarja tartani a versenyezőjét. A csapat főnöke, Davide Brivio nemrég a lapunknak azt mondta, Rins mellett Joan Mir kapcsán is megállapodtak, hogy a következő 2 évben velük maradnak.

Egyelőre azonban csak Rins maradását erősítették meg a vasárnapi élő Instagram bejelentkezés során, így Mir új szerződését nem lehet 100%-osan biztosra venni, de nagyobb esély van arra, hogy aláír, mint távozzon. A japánok bíznak a duóban, és a gyártó egyre eredményesebb a MotoGP-ben, ami remek hír, a sport számára is.

