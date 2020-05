A Ducati Iannone visszatéréséről: „Soha ne mondd, hogy soha”

A Pramac csapatvezetője, Francesco Guidotti elismerte, hogy nyitott legyen arra, hogy Iannone, aki korábban 2013-14-ben versenyzett a csapatnál, mielőtt a gyári Ducatihoz lépett volna fel, visszatérjen hozzájuk.

Andrea Iannone csak két szezont töltött el a gyári Ducati csapatnál, ahonnan Jorge Lorenzo érkezése miatt kell távoznia, 2017-ben a Suzukihoz igazolt, majd 2019-ben az Apriliahoz.

Az olasz pilóta jelenleg eltiltását tölti, a 2019-es Maláj Nagydíjon illegális szteroidokat találtak a mintáiban, ezért doppingolásért eltiltották 18 hónapra, azonban várhatóan a járvány végeztével fellebbezni fog az ítélettel szemben.

Azonban, ha a Pramac le akarja szerződtetni a 30 éves olasz pilótát 2021-re, Paolo Ciabatti, a Ducati sportigazgatója nem fog a felek közé állni.

„Az világos, hogy hogy a Pramac egyik legfőbb feladata a fiatal tehetségek nevelése, mint egyfajta „keltető”, ahogyan az volt Iannone-vel is, és aztán (Danilo) Petruccival, (Jack) Millerrel, (Francesco) Bagnaia-val is” – nyilatkozta Ciabatti a Sky Italianak.

„Ebből a szempontból Iannone, aki már 30 éves nem igazán illene a programba, azonban ezek ellenére, miért is ne? Soha ne mondd, hogy soha.”

„Szerintem Iannone nagyon tehetséges, és gyors pilóta. Több ok miatt is veszett el az utóbbi években, szerintem ő is tisztában van azzal, hogy döntő pillanatokban hibázott a karrierje során.”

„De mégiscsak olyan pilóta, aki bizonyította, hogy a leggyorsabbak között van, ő volt az egyik pilóta, aki kihívója tudott lenni (Marc) Marqueznek a Moto2-ben, és néha ő is nyert.”

„Ezenfelül egyfajta apa-fia kapcsolat van közte, és Paolo Campinoti, a Pramac csapat tulajdonosa között, és amikor ilyen helyzet áll elő, nehéz nemet mondani. A tiszteletünk és ragaszkodásunk Iannone-hez nem múlt el, néha minket is feldühített a viselkedésével, de mindenkivel ezt tette a paddockban; ez is a karakterének a része.”

Ciabatti ugyanakkor elmondta, hogy jelenleg a prioritást az 5, Ducatival szerződésben lévő pilóta jövőjének elrendezése kapja, a következő szezonokra.

„5 pilótával állunk szerződésben, először ki kell találnunk, hogyan tudjuk ezt az 5 rendkívül jó srácot elhelyezni 2021-ben, és csak utána fogunk gondolkozni más lehetőségeken is” – tette hozzá Ciabatti.

