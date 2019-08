Dovizioso tart Marquez győzelmétől, de megpróbálja megállítani

Andrea Dovizioso egy problémásabb szombatot zárt, melynek a végén csak az 7. helyről várhatja a folytatást. A Ducati motorosa majdnem 0.6 másodperccel volt lassabb a pole-ban végzett Marc Marqueznél, aki mögött közvetlen a reményteljes és még mindig gyors Valentino Rossi foglalt helyet a gyári Yamahával.

„Eddig ez nem a legjobb hétvége számunkra, de igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ott legyünk a dobogón. Ez a minimális célunk a Ducatival, még mindig harcban akarunk lenni a címért, de nyilvánvaló, hogy nem mi vagyunk a legjobb helyzetben. Egy jó start sokat javíthat a helyzetünkön, ugyanakkor tény, a Honda ismét nagyon gyors Marquezzel, aki az élről indulhat.”

„Úgy gondolom, hogy soha nem szabad feladni, és ez a MotoGP-re nagyon is igaz. Számtalan alkalommal láthattunk már olyat, hogy valaki vert helyzetből állt fel és nyert. Természetesen nem tudjuk, hogy mi fog történni vasárnap, de bízunk benne, hogy ideálisabb lesz a helyzet a sebességgel, a gumikezeléssel és minden mással is.”

„Jelenleg legalább hat versenyző képes a dobogóért menni: a három Yamaha, a Suzuki, Marquez és én. Millernek ma nem sikerült jó tempót mennie, de szerintem ez attól függ nála, hogy mit is érez a motoron, mint a legtöbb versenyző esetében. A másik oldalról Cal, Morbidelli és Danilo szintén nagyon jó helyzetben vannak. Sok olyan motoros van, akik egy remek futamot teljesíthetnek.”

Andrea Dovizioso, Ducati Team Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images

Silverstone új aszfaltot kapott, ami lehetővé tette a MotoGP versenyzőinek, hogy a múlthoz képest más íveket is használhassanak, így jobb köridőket fussanak. A Ducati motorosa szerint a lyukak hiánya és az aszfalt magas tapadási szintjével döntő fontosságú tényezők kerültek elő, már az időmérő edzésen is.

„Évek óta lyukak voltak a pályán és a tapadási szint is más volt. Ez a tapadásbeli különbség pedig sokat jelenthet. Másképpen kell megközelítened a pályát. Ebben a helyzetben ez most nagyon jól sikerült. A nagy tapadás más helyzeteket teremt, mellyel jobban kihasználhatod a pálya határait. Minden sokkal erősebbé vált. A mai kört nemcsak a nagy tapadás, hanem a lyukak hiánya is befolyásolta. Idén olyan íveket mehetsz, amikre a múltban nem volt lehetőség.”

„Most azonban már csak a versenyre koncentrálok, ami nem lesz könnyű. Marcnak megvan az előnye, hogy milyen stratégiát választ, és ez nagyban függ attól, hogy milyen tempót megy majd. Vale szerintem különösen erős lehet, és minden bizonnyal a győzelemért akar majd menni.”

