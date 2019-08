Valentino Rossi ismét „üzent” a kritikusainak

Az utóbbi évek nem úgy alakultak Valentino Rossi számára, mint azt eltervezte. Rossi legutóbb 2017-ben nyert futamot, ami egy rendkívül hosszú negatív szériát jelent számára. Idén pedig három olyan egymást követő futama is volt, amit nem tudott befejezni. A bajnoki címre nincs esélye, de a dobogóra még odaérhet. A kiesései és a gyengébb eredményei ellenére még mindig az 5. helyen áll.

Rossi ezen a hétvégén a Brit Nagydíjon sok pontot szerezhet, hiszen az időmérő edzésen a második helyen zárt Marc Marquez mögött, aki ezúttal sem adott esélyt a riválisainak, mint azt általában megszokhattuk. A futam azonban sokkal szorosabb lehet ennél, és lehetséges, hogy hosszú idő után Vale újra ott lesz a dobogón. Erre legutóbb a szezon elején Amerikában volt példa, amikor második lett.

„Nem kételkedtem magamban, tudtam, hogy megvan bennem a kellő potenciál ahhoz, hogy gyors legyek, vagy olyan gyors legyek, mint azt én akarom. Ez most egy remek példa volt erre, de természetesen mindig akkor vagyunk a legelégedettebbek, ha az első hely a miénk. Ez a második pozíció azonban egy remek alapot jelent arra, hogy sok pontot szerezzünk vasárnap.”

„Tudom, hogy megvan a motiváció bennem, és erős vagyok, mert fizikailag is jól érzem magam. Mindez nagyon függ attól, hogy hogyan érzed magad a motoron. A szezon közepén optimista voltam, mert olyan pályákon húzhattuk, amiket kedvelek, de nagyon rossz helyzetben voltunk, és hogy őszinte legyek, kicsit el is tévedtünk, mert nem tudtam úgy menni, ahogy akartam.”

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images

„Lorenzo is egy példa erre, aki ezen a hétvégén tért vissza a súlyos sérülése után. Ha nem vagy 100%-os állapotban, akkor nem leszel ott a TOP-10-ben, hanem a mezőny végén találod magad, mert mindenki más erős. Szerintem az én koromban ez normális, és a karrierem során, ha három nagyon rossz futamot mentem, akkor az emberek rögtön arról kezdtek el beszélni, hogy idős vagyok, maradjak inkább otthon.”

„Szóval emiatt boldogabb vagyok most, mert tudom, hogy képes vagyok jól motorozni, és versenyképes lehetek. Ez az, amiért itt vagyok, és még mindig ez az, ami nagyon boldoggá tesz. Jó eredményt értünk el, de az igazán fontos nap csak most következik a versennyel. Bízom benne, hogy minden rendben lesz, és képesek leszünk a dobogóért harcolni.”

„Ez egyelőre egy jó pályának tűnik számunkra az idei motorunkkal, kezdve a vonalvezetéssel, a kanyarok sugarával és így tovább. Ezzel együtt az is biztos, hogy az új, jó tapadású aszfalt is segít, de úgy néz ki, hogy az utóbbi időben a Yamaha a helyes irányba kezdett el dolgozni. Okos dolgokat kezdenek el csinálni, és az elmúlt két évhez képest nagyon is változtatnak a helyzeteken. Ezek az apró módosítások most sokat hozhatnak a konyhára.”

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images

„A motor jobb, jobban gyorsul és könnyebben is megy át a különböző kanyarokban. Még, ha az egyenesekben nem is vagyunk elég gyorsak, általánosságban javulunk. Szerintem jó munkát végzünk, a gyorsulás tekintetében is, valamint megpróbálunk úgy gyorsak lenni, hogy közben vigyázunk a gumikra is, ami a korábbi években mindig problémát jelentett. Ilyenkor talán 5 kört tudsz megtenni, majd utána jönnek a gondok a gumikopással. Itt Silverstone-ban azonban jó a Yamaha, ám már Ausztriában sem voltunk olyan rosszak. Quartararo például dobogós volt, de kicsit túl messze voltunk Dovitól és Marqueztől. A helyzet azonban sokkal jobb, mint az elmúlt években.”

