Dovizioso hatalmas csatában verte Marquezt Ausztriában

Marc Marquez jól rajtolt, de Andrea Dovizioso gyorsan felzárkózott mögé, miközben mögöttük hatalmas volt a kavarodás, Jack Miller feljött a harmadik helyre, de lecsúszott az ívről és visszaesett. Fabio Quartararo ugyan nem kezdett jól, de nem sok pozíciót vesztett, gyorsan visszatért a harmadik helyre.

A harmadik kanyar előtt Dovizioso már támadta Marquezt, meg is előzte, de a spanyol még visszatámadt, ám kicsit későn fékezett a kanyarbejáratnál, lecsúszott az ideális ívről. Azonban Dovizioso pechjére éppen kívülről támadt, így is kénytelen volt elvenni a gázt, és a mezőnyből több üldöző is eléjük került. Quartararo állt élre, Dovizioso zárkózott fel a francia mögé, és Marquez is visszaért az élmezőnybe.

A dobogót érő helyezések mögött Miller, Rossi, Vinales, Rins, Bagnaia, Nakagami, Oliveira volt az első 10 sorrendje. A negyedik körben előbb Dovizioso, majd Marquez is megelőzte Fabio Quartararót, aki a Yamahával jelentős tempóhátrányban volt az egyenesekben. Egy körrel később Jack Miller esett a célegyenes elején, közben Marquez megelőzte Doviziosót, aki azonban keményen visszatámadt, a két klasszis néhány kanyaron át viaskodott.

Marquez és Dovizioso meglépett a többiektől, az olasz tartani tudta a lépést az éllovassal, és rendre jelezte Marqueznek, hogy ezúttal neki is megvan a tempója. Nyolc körrel a vége előtt Dovizioso a célegyenes végén megelőzte Marquezt, és jól is védekezett, a kritikus kanyarokban jól fogta az ívet, és megtörte a spanyol lendületét. Tito Rabat a hármas kanyarban dobta el a motorját.

Az élen Dovizioso és Marquez hatalmas csatája folytatódott, egy körön belül többször is helyet cseréltek, és végül két körrel a vége előtt Marquez maradt az élen. Azonban Dovizioso egy hatalmas taktikai csatát nyert meg az utolsó kanyarban, amikor megelőzte spanyol riválisát, és a célegyenesben már meg is tartotta az első helyet. Andrea Dovizioso és Marquez mögött Quartararo végzett még a dobogón, míg hosszú idő után Valentino Rossi is az élmezőnyben küzdött, az olasz negyedik lett.