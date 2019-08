Marquez is tud hibázni, Ausztriában kétszer is megtette

Andrea Dovizioso a MotoGP ausztriai futamának első körétől az utolsóig hatalmas csatát vívott Marc Marquezzel, akit végül a célegyenes előtt tudott végleg maga mögé utasítani. Az olasz hosszú ideje vár a győzelemre, és hogy csökkenteni tudja Marquezzel szembeni hátrányát, és a célba érés után ez jól látszott. A Ducati a bokszban, míg Dovizioso már a pálya szélén önfeledten ünnepelte, hogy sikerült nagy csatában legyőznie a címvédő listavezetőt.

"Mindent megtettünk, ami lehetséges. Nem tudtam ott fékezni az utolsó kanyarban, ahol Marquez, de az volt az utolsó kanyar, meg kellett próbáljam. Most nagyon jól érzem magam, nagyon erősnek érzem magam. Most nagyon örülök, mert nehéz időszakon vagyunk túl" - mondta a célba érkezést követően Dovizioso.

Marquez nagy csatában maradt alul, de így is csak 5 ponttal csökkent az előnye az osztrák futamgyőztessel szemben. A spanyol elmondta, hogy kétszer is hibázott, először a gumiválasztásnál, majd az utolsó kanyar féktávján is. "Boldog vagyok a második hellyel, pedig ma elkövettünk egy nagy hibát a gumikkal. Lágyat kellett volna feltenni, de nem ezt tettük. A második hely nem a legjobb, de gratulálok Dovinak, aki nagyon jó munkát végzett. Én az utolsó kanyarban rontottam, de elégedett vagyok az előnyömmel" - mondta Marquez.

"Hihetetlen verseny volt, mi a lágyat választottuk, és igyekeztem az élen nem túl melegíteni. Aztán nagyot küzdöttem Valentinóval a harmadik helyért. Nagyon figyeltem, hogy megtartsam előtte az előnyöm, örülök ennek a dobogós helyezésnek" - mondta a harmadik helyen leintett Fabio Quartararo.

A két hét múlva sorra kerülő Brit Nagydíj előtt Marquez 230 ponttal vezeti az egyéni tabellát, 58 pont előnnyel vezet Dovizioso előtt, míg a harmadik helyen Danilo Petrucci áll. A világbajokság végéig még nyolc futam van hátra.

