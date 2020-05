Őrült csatát nyert Bagnaia Vinales előtt a virtuális MotoGP Nagydíjon, Rossi 7. lett

A második virtuális MotoGP versenyen már Valentino Rossi, a nagy motoros legenda is képviseltette magát, amivel nyilván sok plusz nézőre tehetett szert a bajnokság. Csapattársa, a szintén a Yamaha gyári csapatának színeiben induló Vinales is elfogadta a kihívást.

Még több F1 hír: A Dorna célja továbbra is az, hogy legyen 2020-ban MotoGP világbajnokság

Rajtuk kívül a rivális Honda is az eredeti párosával állt rajthoz. A Marquez-testvérek az előző ilyen viadalon is ott voltak, és Alex, aki élete első MotoGP szezonjára készül, rögtön nyert, amivel fel is hívta magára a figyelmet.

A Ducati sem maradhatott ki a sorból Petrucci és Pirro részvételével, de Quartararo, Bagnaia, Nakagami és Rabat is a nevezők között szerepelt. Ezzel egy igencsak erős mezőny állt össze, és minden adott volt ahhoz, hogy jól szórakozzunk.

A versenyzőknek a Red Bull Ringen kellett megküzdenie egymással, ami a MotoGP mellett a Forma-1-nek is az osztrák versenyhétvégének ad otthont. Rossi elmondta, nincs túl nagy tapasztalata a játékban, de valamennyit gyakorolt vele, hogy jó show-val szolgáljon a rajongók számára.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Az esemény egy 5 perces időmérő edzéssel vette kezdetét. Ez maximum 3-4 kört jelentetett a motorosoknak arra, hogy egy olyan időt fussanak, mellyel a rajtrács elejére kvalifikálhatják magukat. Érdemes volt figyelni az arcokat, mindenki rendkívül koncentrált volt. Vale beszélt a legtöbbet, mivel a barátnője ott volt mellette.

A legjobb időt Bagnaia futotta meg, míg Rossi a mezőny végére került. Petrucci sem lehetett elégedett, aki ugyancsak lemaradt a TOP-5-ről. Az előző győztes A. Marquez azonban pozitívan várhatta a versenyt, és minimális különbséggel maradt el a legjobb időtől.

A rajt nem volt sima, az első kanyarban szinte mindenki szélesre vette, és volt, aki nem bírt a motorján maradni. A versenyzők nem kímélték egymást, többször is csattantak a motorok. A 10 körös futam első köre után Bagnaia állt az élen, míg M. Marquez bukott, és Nakagami manőverére panaszkodott.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy a japán motoros a fiatalabb Marquezzel is összecsapjon, aki emiatt bajba is került, de Rabat szintén elesett. Takagami újabb balesete miatt a címvédő ismét nagyon közel került a japánhoz.

Rossi mindeközben igyekezett kihasználni a társak hibáit, de nem volt valós esélye a dobogóra. Az 5. körben a Marquez-testvérek feszültek egymásnak. Az idősebb Marquez szélesre vette, így a testvér elhúzhatott. Ekkor Bagnaia már csak a második helyen húzta, üldözvén Vinalest. A Yamaha versenyezője nem bírta a nyomást, túlhúzta, és bukott, de ezzel nem volt vége.

Az utolsó kör hatalmas csatát hozott Bagnaia és Vinales között. Végül Vinalesnek be kellett érnie a második hellyel, de nagyon kevéssel maradt le a győzelemről. A harmadik helyen A. Marquez ért célba a világbajnoki címvédő előtt. A TOP-5-ben még Quartararo volt ott, közvetlen Petrucci és Rossi előtt, aki többször is elesett.

Ajánlott videó: