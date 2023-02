Gyönyörű előzés után Felix da Costa nyerte a fokvárosi E-Prix-t Vergne előtt!

A portugál a 11. helyről rajtolva zárkózott fel az élmezőnybe, egy bátor, külső íven bemutatott előzéssel átvéve a vezetést Nick Cassidytől a 24. körben. A második és utolsó támadási mód egyik aktiváló zónáját azonban elhibázta, így Vergne be tudta hozni lemaradását, úgy, hogy még egy percig 350 kW-tal támadhatott.

Két kör múlva da Costának sikerült aktiválnia a támadó módot, de a francia így is meg tudta előzni, legalábbis egy ideig. A Porsche pilótája azonban nem adta fel, az utolsó körökben végig Vergne nyakában loholt, a szélárnyékot kihasználva megpróbálva behozni energiahátrányát volt csapattársával szemben.

A két extra kör közül az elsőben aztán a portugál ugyanúgy a gyors nyolcas kanyarban, kívülről, ahogy Cassidy ellen, itt is sikeresen az élre ugrott és miután a tízes és tizenegyes kanyarokban sikerrel visszaverte ellenfele támadását, megnyugodhatott.

A futam kétharmadában vezető Cassidy lett a harmadik, mivel ugyan az élről induló, de később visszacsúszó Sacha Fenetraz is elment mellette, ő az utolsó körben összetörte az autóját, így az Envision versenyzője vissza tudott mászni a dobogóra.

Egy komolyabb baleset is történt még a verseny elején, a második körben a bajnoki éllovas Pascal Wehrlein a tízes kanyart elfékezte és így hátulról belerohant Sebastien Buemi autójába. Ekkor kis kavarodás is volt, Maximilian Guenther ugyanis megelőzte az akkor éppen az élen álló Fenetraz-t sárga zászló alatt és aztán nem adta vissza neki a helyet – végül azonban büntetés nélkül is visszaesett.

A futamot már az időmérő előtt feladta Lucas di Grassi és Oliver Rowland a Mahindrából, valamint a Mahindra motorokat használó Abt két versenyzője, Kelvin van der Linde és Nico Müller, miután biztonsági aggályok merültek fel az autók hátsó felfüggesztésével.

A negyedik helyen Rene Rast érkezett célba, míg az ötödik a Wehrleinnel való ütközést sikeresen kiheverő Buemi lett. Az első tíz sorrendje mögöttük: Ticktum, Vandoorne, Nato, Lotterer és Jake Hughes volt.

