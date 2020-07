Visszatért a régi Vettel, szinte esélyt sem adott Leclerc-nek, és a Racing Pointtal már második lett volna?

Még mindig vannak nyitott kérdések a Forma-1-ben a következő évre. Lewis Hamilton és Valtteri Bottas hosszabbítását sem jelentették be, de tekintve azt, hogy a Mercedes mennyire elégedett a duóval, ez csak idő kérdése lehet.

Sokkal érdekesebb és izgalmasabb kérdés, hogy mi lesz Sebastian Vettel sorsa. A németnek az év végén el kell hagynia Maranellót, ráadásul úgy, hogy még esélyt sem kapott az igazi tárgyalásokra, mivel az olaszok úgy döntöttek, nem adnak ajánlatot a koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt.

Vettelt meglepte mindez, mivel számára a pénz nem jelentett volna prioritást, hiába szóltak arról a pletykák, hogy több ajánlatot is visszautasított. Végül kiderült, hogy egy ilyen sem volt az asztalon. Ezzel azonban nem ért véget a történet, legalábbis Vettel részéről, mivel két csapatnál is lehet esélye.

Írhatjuk ezt annak ellenére, hogy a Red Bullnál ragaszkodnak Alexander Albonhoz Max Verstappen mellett, de a pletykák arra utalnak, hogy a négyszeres világbajnoknak még van esélye, látván, hogy a thai sebessége mennyire elmarad a hollandtól.

A Verstappen-Vettel duó az egyik legerősebb lehetne, és állítólag a német kivár, és emiatt nem kötelezte el még magát az Aston Martinhoz, ahol Sergio Pérez állhat távozás előtt. A mexikói már célzott rá, hogy tudja, adott esetben kinek kellene mennie a Racing Pointól, független attól, hogy szerződése van az istállóval 2022-ig.

Vettel láthatóan az F1-ben akar maradni, és talán már csak az a kérdés, hogy hol folytatja tovább. Mindkét projektben van potenciál, hiszen a Red Bull oldaláról ismerjük a forrásokat, addig az RP hamarosan Aston Martinként fog versenyezni , és Lawrence Stroll az egyik legsikeresebb üzletember, aki nagyon komolyan veszi azt a célt, hogy top-istállót faragjon az istállójából

Ne feledjük, Vettel még mindig kellően fiatal ahhoz, hogy a Forma-1-ben versenyezzen, és emellett hatalmas tapasztalattal is rendelkezik. A gumikkal különösen jól bánik, és ez egy olyan pont a neve mellett, amivel bárki számára nagyon értékessé válhat.

Jó példa lehet erre a Magyar Nagydíj is, ahol Vettel a rosszabbul vezethető Ferrari ellenére is remekül menedzselte az abroncsokat, és azokat nem koptatta el gyorsan. A tavalyi magyar futamon is hasonlót láthattunk, amivel Charles Leclerc nem tudta felvenni a versenyt.

Gerherd Berge,r a korábbi F1-es pilóta az F1-Insider.com kérdésére elmondta, szerinte Vettel most ismét felszabadult lehet. „Úgy tűnik, hogy Sebastian újra teljesen felszabadult, mintha csak igazolni akarta volna a Ferrarinak, hogy óriási hibát követtek el azzal, hogy nem újították meg a szerződését.” - mondta Vettel egykori csapatfőnöke.

„Emellett ezzel az autóval nincs többé meg az a nyomás, hogy mindenáron nyerni kell. Magyarországon visszatért a régi énéhez. Leclerc-nek kis esélye sem volt.” - folytatta Berger, aki el tudná képzelni Vettelt a Racing Point-nál.

„Nem a Racing Point két versenyzője, Sergio Pérez és Lance Stroll ellen szólva, de Sebastian Vettel ezzel a szezonban már második lett volna a Mercedesszel.” - tette hozzá az osztrák, miután sokan csak így hívják a paddockban a Racing Point idei autóját, ami a tavalyi Mercedesre hasonlít.

