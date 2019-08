A Ferrarik nyitottak az élen Németországban Hamilton előtt, de lágyon!

Az FP1 több szempontból is érdekesnek ígérkezett, mivel a Mercedes, a Red Bull, a Racing Point és a Williams is komoly fejlesztésekkel érkezett meg Hockenheimbe. A németeknél elsősorban a hűtési gondok megoldására koncentráltak, de az aerodinamika is kapott egy új csomagot. A Red Bull abban reménykedhetett, hogy az újdonságokkal közelebb kerülnek a címvédőhöz, míg a Racing Point a McLarenhez, addig a Williams a teljes mezőnyhöz, hiszen eddig igencsak nagy volt a hátrányuk.

A versenyzők 32°C-os levegő és 40°C-os pályahőmérséklet mellett kezdhették meg a munkát. 1 perc elteltével már több mint a mezőny fele kint volt a pályán. Röviddel ezután mért időket is láthattak a nézők. Gasly volt az első, majd Sainz érkezett a McLarennel, szorosan a Red Bull mögött. A francia pilóta szinte azonnal fékproblémákkal szembesült, ami miatt hamar vissza kellett térnie a bokszba.

Valamivel több mint 1 óra volt hátra, amikor piros zászló volt érvényben Magnussen leállása miatt a harmadik szektorban. A Haas egyszerűen elvesztette az erejét, majd lekapcsolt a Sachs Kurve kanyarnál. A versenyző először kiszállt az autójából, majd visszaült, mert bevontatták, így a gépet nem kellett feltenni a trailerre. A vontatás ténye miatt egyértelmű volt, hogy nem a sebességváltóval volt gond. Günther Steiner a Sky kérdésére azt mondta, valószínűleg egy szenzoros probléma okozta a problémát a motor körül. Ez egy igen kis gond lehetett, mert pár perccel a zöld jelzés után Magnussen újra kint volt az autóval.

Az újraindítást követően Sainz, Gasly, Verstappen, Albon, Norris, Kubica, Räikkönen, Kvjat, Russell, Grosjean, Hülkenberg, Bottas és Hamilton is hamar akcióba lendült. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy nem volt nagy gond Gasly autójával a fékek területén. Ez volt az a pont, amikor a mezőny nagyon aktívvá vált, és sorra jöttek a mért gyors körök.

Hiába a Williams teljesen átalakított autója, a britek nem tudtak elmozdulni a rajtrács végéről, de ha megnézzük azt, hogy mekkora volt a hátrányuk a közvetlen előttük helyet foglalt Alfa Romeók előtt, akkor jobb a helyzet. Igaz, nagy kérdés, hogy ez a tempó mennyire volt reális Giovinazzitól és Räikkönentől. Délelőtt Kubica tesztelte az új autót, míg Russell a régivel gyűjtött adatokat, és ez így lesz délután is. A lengyel sokkal gyorsabb volt, mint a brit újonc, ami mindenképpen jó hír a fejlesztések miatt.

Az Alfa Romeók előtt Hülkenberg foglalt helyet, aki nagyon elégedetlen volt a beállításokkal, és az autó viselkedésével, ami elmondása szerint körről körre rosszabbá vált. A német előtt azonban csak minimálisan voltak gyorsabbak a többiek: Albon, Kvjat, magnussen Norris, Pérez és Ricciardo is egy nagyon hasonló időt teljesített. Ez pedig egy újabb igen szoros párharcot vetíthet előre a középmezőnyben.

A TOP-10 legvégén Ricciardót találjuk, majd jön egy nagyobb szakadék és Stroll nevével folytatódik a sorrend, akit Grosjean és Sainz követett, így ismét a McLaren volt a leggyorsabb a középcsapatok közül. A Haas francia versenyzője pedig az Ausztrál Nagydíjon használt specifikációval ment, egy több hónapos technikával, de mégis sokkal gyorsabb volt, mint a csapattársa.

A legjobb idővel Vettel állt elő, de már lágy gumikon, szemben Hamiltonnal, aki a közepes gumikon ment a leggyorsabb körét. A brit, akinek kisebb gondjai voltak az első szárnyon elhelyezett szenzorával, ami a gumik hőmérsékletét méri, sokkal gyorsabb is lehetett volna, ha a harmadik szektorban nem hajt be a bokszba. Az első két szektorban az abszolút legjobb időt volt az övé.

Leclerc a második helyen szintén lágyon volt, míg Bottas nagyon elrontotta a körét a közepes tappancsokon, így Verstappen is bevetődött elé a 4. helyen. A másik Red Bullal Gasly nagyon sokat kapott és 6. lett, de így is biztosan végzett a McLaren előtt. A Mercedes finn pilótája röviddel a leintés előtt a harmadik szektorban elfékezte magát, és majdnem nekicsúszott a falnak, de még ki tudott evickélni a kavicságyból.

A mezőnyből csak Hamilton, Bottas, Stroll, Pérez és Norris ment közepes gumikon a leggyorsabb körén. Többek között ez is jelentette a differenciát a McLaren pilótái között, és ugyanez elmondható a Raicng Point párosáról is.