Vettel nem felejtett el vezetni, maradni akar, de tudja, hogy javítania kell

Sebastian Vettel közvetlen az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj után igen keményen nyilatkozott magával szemben, miszerint egy jobb szezont kellett volna futnia. Ez csak a szezon végi fáradtságnak tudható be, vagy egyszerűen egy nehezebb éve volt a világbajnoknak, mint korábban?

„Nem, azt hiszem, hogy egyszerűen csak őszinte voltam, amikor erről beszéltem. Nem éreztem úgy, hogy minden alkalommal megtettem azt, amit megtehettem volna. Elég hosszú ideje vagyok már it,t és őszinte vagyok magammal szemben, beismerve azt, hogy itt-ott jobb munkát kellett volna végeznem.”

„Tudom, hogy az én oldalamon kívül más is van, így egyértelmű, hogy először saját magamra kell néznem, megvitatnom az összes olyan kérdést, amiről úgy érzem, hogy foglalkozni kell, de először azokkal a pontokkal foglalkozom, amik engem érintenek.”

„Szerintem egyszerűen vannak olyan dolgok, amiket jobban is tudok csinálni, és tudom, hogy ez jobban is megy. Szóval ez az első dolog, amit megnézek, és nyilvánvaló, hogy jövőre megpróbálom jobban csinálni ezt.”

Mindez jelentheti azt is, hogy 2020-ra meg kell változtatnia a megközelítését? „Nem hiszem, hogy ezen változtatnom kellene. Mindig a részletekről van szó. Ezek apró kiigazítások, semmi nagy és lény eges dologról nincs szó. Nem kell máshogy vezetnem, mert tudom, hogy hogyan kell vezetni.”

„Mindannyian együtt dolgozunk. Közösen dolgozunk, hogy gyorsabbak legyünk, de mint már azt említettem, először mindenki saját magára néz, és biztos hogy ugyanazt csinálom, mint 10 évvel ezelőtt. Fejlődtem, és arra gondolok, hogy jobban is lehet ezt. Mindig lesznek olyan dolgok, amiknél azt érzed, hogy jobban is tudnád csinálni.”

Vettel továbbra is tagadja, hogy hamarosan visszavonulna. „Mindig hallom ezeket a pletykákat, és nem tudom, hogy kitől jönnek ezek, de úgy tűnik, többet tud nálam. Mivel azt hiszem, hogy az újságíróknak mindig igaza van, valószínűleg a következő hetekben ismét komoly téma leszek. Ez egy újabb csont...” - folytatta, hozzátéve, hogy ha nem törnek el a lábai, biztosan ott lesz 2020-ban is a rajtrácson.

„Szerintem ezek a dolgok valóban az apró dolgokról szólnak, amikor összeáll egy jó teljesítmény. Mindig megpróbálod kihozni ebből a maximumot, de ha csapatként nem vagyunk olyan versenyképesek, akkor mindez nehezebb.”

„Az év első felében például arra törekedtünk, hogy megértsük a helyzetet, hol hiányzik a teljesítményünk, és megpróbáltunk pontos válaszokat találni, mi az, ami hiányzik az autóból, és így tovább. Sok mindent próbáltunk ki.”

„Itt-ott szerintem tudtunk volna jobbak is lenni, de ez is része a folyamatnak. Szóval semmi hatalmas dologról nem tudok beszélni, de úgy érzem, hogy én is tudtam volna jobb munkát végezni. Ez is egy megközelítés, de nem más, mint korábban. Apró dolgokról beszélünk.”

