Vettel: "Mi tagadás, Charles jobb nálam idén..."

Már csak négy futam van hátra a Forma-1 2020-as szezonjából, amelyet Sebastian Vettel valószínűleg gyorsan szeretne elfelejteni. Ez a német legrosszabb éve a Forma-1-ben, hála annak, hogy nehezen tud hozzászokni az SF1000-hez és úgy tűnik, a kapcsolata sem a régi a gárdával.

A hétvégén a mezőny Törökországba tér vissza, ahol Vettel 2006-ban első szabadedzését futotta és ahol 2011-ben, az utolsó megrendezett futam alkalmával nyerni is tudott. Így persze megkérdezték arról, mit gondol a helyszínről.

„Nem biztos, hogy jól emlékszem a pályára, mert nagyon sok ideje nem voltam itt, de nagyon szerettem régen is, valószínűleg most is fogom. Új az aszfalt, nagy a szintkülönbség és persze ott a nyolcas, a tripla balkanyar. Szerintem hatalmas móka lesz a mai autókkal versenyezni itt, egy kicsit minden van benne.”

Ha már versenyek, a jövőre tervezett hatalmas naptárról is elmondta Vettel a véleményét: „A pályán és a TV-ben is sokan követnek minket és attól tartok, kezdjük elérni a telítettséget. A nézőknek így már nem lesz akkora buli kimenni egy futamra.” – mondta a négyszeres világbajnok, aki egy másik problémára is rámutatott:

„A legfontosabb kérdés, hogy a csapatok bírják-e a 23 versenyt, mert ez nagyon komoly teher. A színfalak mögött hatalmas munka folyik. Azt sem árt figyelembe venni, hogy mikor indulhat a szezon és meddig tart a járvány, hogy minél előbb a normális kerékvágásba térhessünk vissza.”

Végül az Aston Martinba távozó pilóta ismét kedves szavakkal élt csapattársa, Charles Leclerc teljesítményét méltatva: „Mi tagadás, Charles jobb nálam idén. Nem lehetek elégedett magammal. De ő is remek munkát végez és ki tudja préselni a maximumot az autóból. Tavalyhoz képest sok területen fejlődött, de már a Saubernél az első szezonban látszódott, mekkora tehetség.”

