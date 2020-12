Vettel megnevezte a két, számára legfontosabb embert a Ferrarinál

Sebastian Vettel 2015-ben azzal a céllal érkezett a Ferrarihoz, hogy már négyszeres világbajnokként beteljesítse gyerekkori álmát, és világbajnoki címet nyerjen a Ferrarival. Ehhez 2017-ben, és 2018-ban állt a legközelebb.

2019-ben Charles Leclerc érkezése felborította a csapaton belüli egyensúlyt, illetve változások történtek a csapat élén is, Maurizio Arrivabenét pedig Mattia Binotto váltotta.

A 2020-as szezon 40 év után a Ferrari legrosszabbjaként fog bevonulni a történelemkönyvekbe, Vettellel pedig már a szezon kezdete előtt közölték, hogy nem hosszabbítják a meg a szerződését.

Vettel azonban nem is a Ferrariból ábrándult ki elsősorban, amit bizonyít az utolsó versenye után előadott dala is, hanem a jelenlegi vezetésből, amit bizonyít az is, hogy a Sky Sports-nak adott interjújában kiket nevezett meg a legfontosabb ferraris kollégáiként.

„Riccardo (Adami, Vettel versenymérnöke). Mindenhova vele utaztam, és fontos támaszt nyújtott nekem mindig is, mert már ismertük egymást (a Toro Rossónál közösen dolgoztak). Ő mindig megértett engem, a pályán látott teljesítmény szempontjából ő volt a legfontosabb.”

„A nagyobb képet nézve pedig Maurizio Arrivabene. Szerintem nem mindig értették meg őt jól kívülről. Egyáltalán nem volt könnyű (Sergio) Marcionnéval együtt dolgozni. Nagyon gyakorlatias ember volt, de nagy nyomást rakott az emberekre. Nem mindig volt kedves Maurizióval, de szerintem Arrivabenének óriási szíve van.”

