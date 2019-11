Vettel: „Ha valaki 6 világbajnoki címet nyer, az mindet megérdemli”

A Ferrari idén sem tudta megállítani a Mercedest és Lewis Hamiltont, noha a téli időszakban minden jel arra mutatott, hogy ez most sikerülhet. A csapat azonban még a 2018-as formát sem tudta hozni, és az idény első felében kihagyott ziccerek, valamint a gyengébb teljesítmény miatt nem nyerhették meg a bajnokságot. A Mercedes és Hamilton kegyetlenül kihasználta a lehetőségeket.

Még több F1 hír: 0.5 másodpercre csökkent a Ferrari előnye az egyenesekben

Sebastian Vettel, aki idén új csapattársat kapott Charles Leclerc személyében, nincs könnyű helyzetben, mivel a monacói még mindig előtte van a bajnokságban, így a fiatal pilóta már az első évében legyőzheti a világbajnokot. Vettel Amerikai Nagydíjra rövidre sikeredett egy felfüggesztéssel kapcsolatos probléma miatt, de előtte sem volt meg a tempója.

„Hogy teljesen őszinte legyek, nem tudom, hogy mi történt. Néhány kanyarban egyértelmű volt, hogy elég messze vagyok, és valamilyen módon a mögöttem lévő autók felemésztettek, így csak arra törekedtem, hogy megpróbáljak védekezni, de nem voltam túl kemény, mivel úgy éreztem, hogy nem lenne értelme.” - kezdte Vettel, aki tagadta, hogy a 8-as kanyarban eltalálta volna a pályahatárt jelző extra kerékvetőt, de azt megjegyezte, hogy vicc volt a helyzet a hétvégi buckákkal.

„Pár kör után hozzászoktam az autó viselkedéséhez, ami kissé furcsán érezte magát, és valamivel jobb is lett a helyzet, amikor a gumik elkezdtek működni, de ez mindig nehéz az első körökben. Olyankor mindig kicsit furcsa a helyzet. Néhány kör után jobbá válnak a dolgok, amikor a gumik elkezdenek dolgozni alattad, de nyilvánvaló volt a probléma, amiért ki kellett állnom. Meg kell értenünk ennek az okát, és meg kell tudnunk, hogy mi történt előtte.” - tette hozzá Vettel.

Lewis Hamilton és a Mercedes már hatszoros világbajnok. Ez egy olyan rekordnak ígérkezik, amire senki sem számíthatott. A németek 2014 óta legyőzhetetlenek, és Hamilton csak egy évben nem ért fel a csúcsra, még 2016-ban, ami akkor Nico Rosbergnek, a német csapattársának sikerült, aki szintén ott volt Austinban. Vettel gratulált a sikerhez, de arra törekszik, hogy megszakítsák ezt a sorozatot.

„Ha valaki hatszor is megnyeri a világbajnoki címet, akkor az mindet megérdemli. Ezt mondtam is Lewisnak. Örülök a sikerének, ugyanakkor nem vagyok boldog az idei helyzet miatt, mivel távol vagyunk. Tiszteletben kell tartanunk azt, amit elért az elmúlt években, és idén is, a csapatával közösen, mert nagyon erősek voltak. Örülök sikerének, de magunkat illetően már kevésbé vagyok boldog.”