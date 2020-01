Verstappen „nyaktörő” edzésmunkája: videó

Noha Max Verstappen még mindig csak 22 esztendős, a hatodik teljes F1-es szezonjára készülhet, így később igen komoly rekordok tulajdonosa lehet. Ezzel együtt minden idők legfiatalabb bemutatkozójának mondhatja magát.

Verstappen, aki a 2016-os Spanyol Nagydíj óta versenyezhet a világbajnok Red Bullnak, még egyetlen egy alkalommal sem kapott olyan autót, amivel reális esélye lett volna a címre. A tapasztalata és a tudása már megvan ahhoz, hogy harcba szálljon a trófeáért.

Max kissé meglepő módon igen hamar aláírta az új szerződését a Red Bull Racingnél, amivel kihúzta magát az átigazolási piacról. Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója nagyon örült ennek, mert már igencsak érezték a Mercedes érdeklődését.

Verstappen a csapat mellett a Hondában is bízik, akik a hírek szerint az új fizetésének egy részét is állják. Összesen több mint 40 millió eurót kereshet éves szinten, ami hatalmas összeg. A legfontosabb azonban az számára, hogy egy igazán versenyképes autót kapjon.

Adrian Newey nagyon sok időt töltött el a tervezőasztalánál, hogy egy olyan gépet álmodjon meg, mely a kezdetektől versenyképes lehet. A Hondánál adott lehet a motor a nagy harcra, ami rendkívül jó alapot jelenthet.

Verstappennek azonban fizikailag is készen kell állnia. Ennek érdekében pedig már meg is kezdte a kemény téli edzésmunkát. Mivel hónapok óta nem ült autóban, a nyakizom edzés különösen fontos, mint azt az alábbi videókból is láthatjuk.

Ajánlott videó: