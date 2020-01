Ocon hinni akar abban, hogy képes Verstappen és Leclerc szintjén teljesíteni

Esteban Ocon egy év pihenő után idén visszatérhet a Forma-1 mezőnyébe, miután a Mercedes végül úgy döntött, hogy a francia tesztpilóta helyett Valtteri Bottasnak ad lehetőséget 2020-ban is. Ocon így is talált végül magának helyet a rajtrácson.

A franciának a Renault dobott mentőövet, így idén már a francia gyári csapatban bizonyíthat, így ismét versenyre kelhet korábbi vetélytársaival, akik közül Charles Leclerc remeklése egyáltalán nem lepte meg.

"Mindenkinek mondtam, még a Mercedesen belül is, hogy Charles ezen a szinten fog teljesíteni, és hogy végül legyőzi csapaton belül Vettelt, de senki sem hitt nekem. Most már hisz!" - jelentette ki Ocon.

"Régóta versenyzem Charlesszal, és ő az egyik legkeményebb fickó, Maxszal együtt ők ketten a legjobbak. Szóval nem vagyok meglepve az eredményeiken, és azt remélem, hogy hosszú ideig versenyezhetünk majd egymás ellen a Forma-1-ben a bajnoki címért" - mondta a francia.

Ocon szerint ugyanis ő is képes ezen a szinten teljesíteni. "Nos, autóversenyzőként hinned kell magadban, abban, hogy jobb vagy a többieknél. De az ilyesmit nem szabad mutatni, vagy mondani" - mondta szerényen Ocon.

A franciának pedig Max Verstappennel megvan a múltja, a 2018-as brazil versenyen történtek után a holland a bokszban lökdöste Ocont, aki szerint mára már túlléptek a történteken. De beszélnek egymással? "Igen, illetve mostanában nem. Profi versenyzők vagyunk, és fontos, hogy ne kreáljunk felesleges problémákat. Ami a múltkor a pályán történt, az megtörtént, el kell különíteni."

A holland és a francia versengése pedig nem új keletű. "A kartban kezdődött. Nagyon közel küzdöttünk egymáshoz, de Charles-szal talán még tüzesebb volt a viszonyunk. Amikor én elhagytam a kartot, ők még ott maradtak, és volt pár tűzijáték akkoriban, aztán pedig a Formula 3-ban is, ahol a címért küzdöttünk. De mindig mondtam, hogy fontos különválasztani a pályán és az azon történteket" - mondta Ocon.

Esteban Ocon, Renault R.S. 19 Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Bár szavaiból talán az derülne ki, hogy Ocon vágyakozással gondol vissza a gokartos időszakra, de nem így van. "Tényleg nem. Nem, mert az egy kemény időszaka volt a karrieremnek és az életemnek is. Nem volt élvezetes időszak. A családomnak nagyon sokat kellett áldoznia, és ha nem teljesítettem volna, vége. Sok volt a vállamon a családom miatt is. Most is utálom azt az időszakot" - mondta a Renault pilótája.

"Persze annak köszönhetem, hogy eljutottam az F1-ig, ami fantasztikus, mert most maximálisan élvezem az életet. És persze az is nagyszerű emlék, amikor győztem. De nagyon kemény időszak volt, jó, hogy már vége" - mondta Ocon.

"De minden versenyzőnek megvan a maga sztorija, az enyém ez. Biztos vagyok benne, hogy más versenyzők, akik más úton kerültek ide, megvan a maguk története. Nem mondhatom, hogy én jobb vagyok, mert én szenvedtem, ez nem lenne helyes" - jelentette ki Ocon.

