Verstappen: ha jól alakul a Mercedes szezonnyitója, azt fogják mondani, hogy csodát tettek

A Mercedes háza tájáról számos olyan vélemény érkezett az elmúlt napokban, hogy jelenleg biztosan le vannak maradva legfőbb riválisaiktól és nehezen tudnák felvenni a versenyt a Red Bull Racinggel és a Ferrarival.

Lewis Hamilton egyenesen úgy fogalmazott, valószínűleg esélyük sem lesz a futamgyőzelemre a jövő heti, bahreini szezonnyitón, miközben George Russell kijelentette, egyelőre a Ferrari és a Red Bull is előttük jár.

Ha csak a teszt szombati időeredményeiből indulunk ki - mint ahogy ezt nem szabad megtennünk -, az Ezüst Nyilak valóban lassabbnak tűnnek a riválisokhoz képest, Russell legjobb ideje egy másodperccel volt rosszabb mint Verstappené, ugyanazon a gumikeveréken.

A címvédő szerint viszont semmi meglepő nem történt, a Mercedesnél csak hozzák "szokásos formájukat" és igyekeznek mindenkit altatni ezekkel a megnyilvánulásokkal, miszerint nem tartanak sehol hozzájuk képest.

Az elmúlt napokban nemcsak a holland fejében ütött szöget ez a gondolat, Carlos Sainz Jr., a Ferrari pilótája elmondta, semmit sem hisz el a Mercedesnek, mert aztán a szezonnyitón jönnek, és földbe döngölnek mindenkit.

Verstappen egyetért a spanyollal és erősen kételkedik abban, hogy Hamilton és Russell ne lennének harcban a futamgyőzelemért Bahreinben. „Egy olyan csapatnál, amelytől mindenki azt várja, hogy jól teljesítsen, nyilvánvalóan azt kell mondaniuk, hogy nem ők a favoritok.“

„Ha jól alakulnak a dolgaik jövő héten, hirtelen azt fogjuk hallani tőlük, hogy egy hét alatt csodát tettek, megjavítottak mindent, hihetetlen, emberfeletti munkát végeztek a munkásaik a gyárban“ - jegyezte meg gúnyosan a Red Bull pilótája.

Verstappen arra is rámutatott, hogy a Mercedes a tavalyi bahreini tesztek után is aggódott a teljesítménye miatt, aztán mégis nagyon erősnek bizonyultak az első versenyhétvégén, Hamilton pedig végül meg is nyerte a futamot.

Az Autosport/Motorsport.com kérdésére válaszolva egyébként elmondta, szerinte a Ferrari jelentheti a legnagyobb veszélyt rájuk a riválisok közül, mert stabilan gyorsnak tűnnek és megbízhatónak tűnik a konstrukciójuk.

„Összességében nagyon jónak tűnnek, kevés problémával szembesültek a tesztek során. Jövő héten meglátjuk, ki a leggyorsabb, de az biztos, hogy nagyon jó előszezont raktak össze“ - vélekedett a maranellóiakról a holland.

„Az elmúlt két év nem volt egyszerű számukra, ezért néhány csapatnál, például a Red Bullnál is korábban kezdték el az új konstrukció fejlesztését. Ez persze természetes, hiszen ők nem csatáztak a világbajnoki címért tavaly. Összességében viszont úgyis az dönt majd, ki milyen ütemben tud fejleszteni a szezon közben“ - tette hozzá Verstappen.

Verstappen: Még nem használtuk 100%-on az autót