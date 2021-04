Vajon kik szerzik meg vasárnap az Emilia Romagna Nagydíj új, művészi trófeáit? (videó)

A tavalyi nagydíj alkalmával az első három helyezett az imolai pálya vonalvezetését megörökítő trófeát emelhetett a magasba, most azonban teljesen más utat választottak a szervezők, mivel egy művész által tervezett, villámcsapást idéző díjat fognak majd átadni.

Mivel a Pirelli a névadó szponzora az idei Emilia Romagna Nagydíjnak, ezért ők felelősek a trófeákért is. Most a sok helyen megszokott, szinte már sablonnak mondható díjak helyett inkább művészi vonalon indultak el, és Alice Ronchi volt az, aki megálmodta a végső kinézetet.

Még több F1 hír: 6 új TV-s grafika érkezik az F1-be, az egyik már Imolában

Ronchi pedig végül egy villámcsapás-motívumot választott, amelyet a görög főisten, Zeusz inspirált. „A villámcsapást én az erő, a sebesség és az izgalom szimbólumának látom. Ez a díj remélhetőleg egy új, narratív aspektust ad majd a történethez” – magyarázta a művésznő.

A Pirelli eközben egy rövid videót is közzétett a trófeáról, amelyen annak tervezési és elkészítési folyamata látható. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy kinél fognak landolni a különleges díjak, de ha fogadnunk kéne rá, akkor vélhetően a Mercedes és a Red Bull versenyzői lennének a legesélyesebbek erre.

Ugyanakkor az is benne lehet a pakliban, hogy tavalyhoz hasonlóan, amikor Daniel Ricciardo is felállhatott a dobogóra, talán idén is látunk majd némi meglepetést a végeredményben. Azt pedig, hogy ez az új trófea szép-e vagy sem, döntse el mindenki maga, de egy biztos: kitűnik a sorból.

Seidl inkább nevet, amikor a rake-ről kérdezik őt

#ThinkingForward Juan Pablo Montoyával