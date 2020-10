Toto Wolff fejében megfordult Vettel leigazolása

Sebastian Vettel 2021-ben a Ferrarinál fog versenyezni, ezzel véget vetve egy korszaknak a Ferrarinál, aminek a vége elég csúfosra sikeredik. A német világbajnoki reményekkel érkezett Maranellóban, de ezeket nem sikerült valóra váltani.

A német az Aston Martinnál lelné meg az elveszett motivációt és ahogy a Mercedes csapatfőnöke a Beyond the Grid podcastban elmondta, ez sikerülhet is ott neki: „Minden versenyzőnek jól kell éreznie magát egy csapatnál és ez nála pontosan így lesz az új helyen.”

A Mercedes csapatfőnöke szerint tehát a váltás volt a jó döntés a négyszeres világbajnok számára: „Látni, hogy mostanra lendületet vesztett, és amikor egy ilyen spirálba kerül az ember. abból így roppant nehéz kikeveredni. Az Aston Martinnál azonban újra magára találhat, mert ez egy remek márka.”

Vettel távozásának bejelentésekor természetesen felmerültek a pletykák, miszerint a német esetleges következő állomása a Mercedes lehet, Wolff azonban elmondta, nem tárgyaltak: „Már jó ideje ismerjük egymást, de ritkán beszélünk bármi másról, mint ami a pályán történik.”

Wolff arról is beszélt, hogy bár megfordult a fejében a dolog, hogy beszél a négyszeres világbajnokkal, nem tette meg: „Végül azért nem beszéltem Sebbel, mert akkor még nem volt tiszta, hogy mi lesz a saját pilótáinkkal, és én igyekszem hűséges maradni Valtterihez és Lewishoz.”

