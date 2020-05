Todt szerint az FIA minden lehetséges vizsgálatot elvégzett a Ferrari motorján

A barcelonai teszt utolsó napján, egy rövid közleményben tudatta az FIA, hogy lezárták a Ferrari 2019-es motorjának vizsgálatát, és megállapodást kötött az olasz márkával. A megállapodás részleteit titkosították, és azt csak a résztvevő felek ismerhetik.

Ez azonnal nagy felháborodást szült a paddockban, és a 7, Ferrarival kapcsolatban nem álló csapat tüntetést szervezett a megállapodás ellen, azonban ebből a Mercedes kihátrált, és a koronavírus-járvány is elsöpörte a lehetséges kezdeményezéseket.

„Tisztában voltam én is azzal, amit pár rivális csapatuk is mondott, hogy a Ferrari szabálytalan lehet” – nyilatkozta Todt a Motorsport.com-nak. A technikusaink hónapokon át vizsgálták a Ferrarit, és próbálták megérteni, hogy amit csinálnak, az legális-e, vagy sem.”

„Azt el kell mondanom, hogy személyesen kértem őket, hogy minél több vizsgálatot végezzenek el. Egy szivárogtató ember azt mondta, erre semmi szükségünk. Biztosra kellett mennünk, hogy minden egyes csapat legális autókkal versenyez.”

„Az egyik legfrusztrálóbb az, hogy a levelemből az vették le, hogy én le akarom beszélni a csapatokat az óvásról. Pont, hogy az ellenkezőjét akartuk elérni. Egyenként is beszéltem a csapatokkal, és megerősíthetik, hogy ezt így gondoltam. Szerintem világos az, hogy azt mondtam, ha nem boldogok az eredménnyel, óvjanak. Itt ezután hátra is dőlhettünk volna, mert senki nem nyújtott be óvást.”

„Ennek ellenére a dolgok után akartunk járni, és nagyon összetett minősítéseket végeztünk, hogy megértsük a problémát. A bajnokság végén Leclerc autóját is megvizsgáltuk, (Abu Dhabiban a tankban talált üzemanyagmennyiség nem felelt meg a csapat által közölt adatoknak) de a versenybírák szerint csak emberi mulasztás történt, és csak pénzügyi bírságot javasoltak. Ekkor is mondhattuk volna azt, hogy rendben, ennyi, de még ezután is végeztünk vizsgálatokat.”

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Fotó készítője: Erik Junius

„A topcsapatok most is azt mondják, hogy meg akarják érteni a helyzetet, de azt mindig hozzátették, hogy a legfontosabb, hogy 2020-ra tisztázódjon a helyzet. 2020-ra meg is változtattuk a szabályzatot, hogy ne fordulhasson elő semmilyen félreérthetőség.”

„A Ferrari szerint továbbra is legális volt a megoldásuk, ezért dönthettem volna úgy, hogy bíróságra viszem az ügyet. Nem tudjuk, ott hogyan döntöttek volna, de akár évekig is tarthatott volna az eljárás, ez azonban nem volt érdeke a Forma-1-nek.”

„Amit tettünk végül, azt teljes mértékben alátámasztja a házi bírósági és fegyelmezési szabályzatunk 4. pontja, és elárulom ismét, én lennék a legboldogabb, ha a Ferrari megengedné számunkra, hogy közzétegyük a vizsgálat részleteit.”

