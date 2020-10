Sir Jackie Stewart szerint Hamilton nem ér fel egy Fangiohoz

Lewis Hamilton mind a győzelmek, mind a bajnoki címek rekordját beállíthatja idén, a Mercedes pilótájának jelenleg 90 diadala van, ami eggyel kevesebb, mint amit Michael Schumacher elért. Emellett a német hét világbajnoki címét is elérheti, és nagy esély van arra, hogy mindkét kategóriában már év végére ő lesz az egyedülálló rekorder.

Ezen győzelmek és bajnoki címek ellenére, melyek közül rengeteg a turbóhibrid-korszakban mutatott dominancia eredménye, Sir Jackie Stewart még nem áll készen arra, hogy a sportág nagyjai közé helyezze Hamiltont.

A háromszoros bajnok szerint továbbra is Fangio és Clark a legjobbak, akiket a Forma-1 valaha látott, míg Hamilton számait a hosszabb szezonok és az egy kategória melletti elköteleződés segíti. A legendás versenyző az In the Fast Lane podcast vendége volt:

„Nem hiszem, hogy ezt a fajta sikert olyan nagyra lehet értékelni, mert ma évi 20-22 verseny van. Szerintem Juan Manuel Fangio a valaha volt legjobb pilóta, második Jim Clark, majd Ayrton Senna. Ők viszont néha csak évi 8-9 Forma-1-es versenyen vettek részt, mellette túraautóban is mentek, és egyebek.”

„A mai világbajnokságban Lewis Hamilton és társai évi 22 versenyt letudnak, de csak a Forma-1-ben, se túraautó, se GT, se IndyCar, se Can-Am… Sokkal kisebb manapság a nyomás. Persze, ott szimulátoroznak a gyárban, de az nem ugyanaz.”

Stewart hozzátette, a Mercedes „szinte már igazságtalan” előnye az utóbbi években szintén az ellen játszik, hogy Hamilton a legnagyobbak közé kerüljön: „Lewis nagyon jól vezet persze, nem az ő képességeit akarom lebecsülni, de nem ugyanolyan.”

„Fangio nagyon különleges módon vezetett. Először ment a Ferrarihoz, majd gondolta, jövőre a Maserati lesz jó, és átment hozzájuk. Egy évnél sosem kötött hosszabb szerződést. Aztán átigazolt a Mercedes-Benzhez és két bajnoki címet nyert velük, mert akkoriban az övék volt a legjobb autó.”

„Lewis annak idején nagyon jó döntést hozott, amikor a McLarenből átment a Mercedeshez. Le a kalappal előtte ezért. Viszont őszintén, az autó annyival jobb a többieknél, hogy az a mezőny többi részére nézve szinte már igazságtalan.”

„De ilyet nem mondhatunk, le a kalappal a Mercedes előtt, Toto Wolff és Niki Lauda előtt, akik egy pokoli jó csapatot szedtek össze a legjobb mérnökökkel és a legjobb kereskedelmi lehetőségeket használták ki talán a Red Bullt leszámítva.”

„Nem igazán ugyanolyan, mintha egy kicsivel rosszabb autóval érte volna el. És valahol itt van a különbség a nagyon jó pilóták és a nagyon sikeres pilóták között. Nehéz szívvel mondom ezt amúgy Lewisról.”

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 159

„Sokan persze megkérdőjelezhetik ezt, de kis pelenkás korom óta nézek autóversenyeket. A bátyám is versenyző volt, vele láttam élőben Ascarit, Nuvolarit, Caracciolát és a többieket. A világ legjobb pilótáit. Átélve azt, hogy ők mit vittek véghez, nem tudnám jó szívvel azt mondani, hogy Lewis a legnagyobb pilóta, aki valaha élt.”

Stewart szerint a Forma-1 modern, fejnehéz természete miatt, ami különösen a motorok terén érhető tetten, nehéz felismerni az igazán nagy pilótákat: „Szerintem szerencsém volt, hogy akkor voltam a sorozatban, amikor.”

„Ott volt Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, a csapattársam, Francois Cevert és még páran, akik valódi élpilóták voltak, Chris Amon, Jack Brabham. Manapság nincs ilyen, nem lehet megismerni az igazán remek sofőröket.”

„Amikor én voltam aktív, annak az időszaknak a Ford Cosworth motor volt a csodája. Mindenkinek ilyen volt, kivéve a Ferrarinak. Akkoriban kiegyenlítettebb volt a játéktér, manapság pedig nincs ilyesmi.”

