Schumacher készen áll a bemutatkozásra

Mick Schumacher pénteken hivatalosan is bemutatkozik a Forma-1-ben. A fiatal német pilóta jelenleg vezeti a Formula-2-es bajnokságot, és a Ferrari úgy gondolta, ez elég jó ok arra, hogy Michael Schumacher fia a Forma-1-ben is kapjon egy esélyt.

A versenyző, aki az Alfa Romeóban bizonyíthat a pénteki első szabadedzésen, az RTL-nek nyilatkozott a debütje előtt: „Az F2-ből az F1-be való előrelépésem lesz életem eddigi legnagyobb lépése, főleg, ha a köridőket nézzük.”

„A két sorozat között tíz másodpercnél is nagyobb a különbség. Ezen felül, sokkal intenzívebb a felkészülés. Hosszabbak a napok és sokkal jobban fel van osztva a munka a csapattagok között. Ez azt is jelenti, hogy sokkal több emberrel kell együtt dolgozni.”

Még több F1 hír: Horner azon tűnődött, hogy mit ihatott Eddie Jordan...

Szerencsére Schumachernek nem ez lesz az első tesztje az Alfa Romeóval, ugyanis áprilisban már megtehetett az autóval vele pár kört: „Az a tapasztalat sokat fog segíteni. Ismerem a csapatot és a dolgozókat, szóval legalább ehhez már nem kell hozzászoknom, csak az autóhoz.”

Schumacher tudja, hogy mennyire fontos, hogy most jó benyomást nyújtson, hisz rá tapad minden szem: „Ez az első alkalom, hogy ennyi ember figyel majd rám, az összes csapatfőnök, a vezérigazgatók. A lehető legtöbbet akarom emiatt kihozni magamból.” – zárta mondandóját.

Ajánlott videó: