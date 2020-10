A Red Bull bőröndjébe télikabát is került az Eifel Nagydíj előtt

A hétvégén a Forma-1 visszatér a Nürburgringra. 2013-ban volt a legendás pályán utoljára ilyen futam, azaz a hibrid korszakban még nem tették a lábukat a csapatok rá. A hétvége izgalmas lehet az igen alacsony hőmérséklet és a csapadék olyan körülményeket ígér, amelyek ritkán adódnak a Forma-1-ben.

Christian Horner is látja ezt, emiatt már várja is a hétvégi futamot: „Láttam az időjárás-jelentéseket, amelyek szerint akár három fok is lehet hétvégén. Magyarán a melegítőink és a télikabátok a téli tesztekről újra szerepet kapnak, de szerencsére ez egy remek pálya, ahol jó versenyek voltak a múltban.”

A csapatfőnöknek, aki a Red Bull Racing honlapjára írt előzetest, jó emlékei vannak a pályáról: „Az utolsó versenyt itt 2013-ban Sebastian révén megnyertük, hazai versenye volt neki. Mark Webber is itt szerezte az első győzelmét és David Coulthard révén itt álltunk először dobogóra, 2005-ben.”

Még több F1 hír: A Motorsport Network a WRC korábbi vezérigazgatójával erősít

„Magyarán mindig is szerettük a Nürburgringet. A körülményeket illetően… Lehet, hogy gyönyörűek lesznek, lehet, hogy borzalmasak, de meg fogunk bírkózni velük.” – mondta a Honda kiszállásának bejelentése óta megrendezett első futam előtt Horner, aki szerint ez nem fogja rányomni a bélyegét a hétvégére:

„A Hondával kapcsolatos hírek nem változtatnak semmin. Van még másfél szezonunk, amihez ők adják a lóerőket, és elszántan igyekszünk építeni a fejlődésre, amin keresztülmentünk. Együtt öt versenyt nyertünk, idén pedig tízvől nyolcszor a dobogóra állhattunk, szóval még simán koncentrálhatunk azokra a sikerekre, amiket idén és 2021-ben elérhetünk.”

Ajánlott videó: