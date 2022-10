Sainz: mi futamokat akarunk nyerni, nem a Mercedes legyőzése a prioritás

Az olaszoknak idén négy győzelmük van, de ez akár sokkal is több lehetne, ha nem szembesültek volna számos problémával, és nem hibáztak volna oly sok alkalommal. Hiába kezdték nagyon erősen az évet, mostanra a Red Bull ellen már nem sok esélyük maradt.

Ráadásul a Mercedes is a nyakukon van, hiszen a csillagosok lemaradása 35 pont a tabellán, miközben George Russell például megelőzi Sainzot, és Charles Leclerc-től sincs messze egyéniben.

A spanyol versenyző mindezek ellenére kihangsúlyozta, hogy őket jobban érdeklik az újabb futamgyőzelmek, mint az, hogy a szezon végén megelőzzék a Mercedest. „Igazából tudjuk, hogy vissza fogunk térni a sikerekhez még a szezon vége előtt, és akkor a Mercedes elleni csata is eldöntött lesz.”

„Azt hiszem, általában mindkét autónk mindig a legjobb háromba vagy négybe kerül a kvalifikáción. Szóval a versenytempónkat kell visszanyerjük, ahogyan történt az Monzában is. Ott már sokkal jobbak voltunk ezen a téren, és így a Mercedes sem tudott fölénk kerekedni.”

„Most csak arra kell koncentrálnunk, hogy a Red Bullt minden adandó alkalommal le tudjuk győzni, és akkor a bajnokságban sem lesz gond” – vélekedett az egyszeres futamgyőztes. Leclerc eközben még matematikailag harcol a végső címért, de komoly reményeket már nem támaszt felé.

Max Verstappen akár már most hétvégén világbajnok lehet, ha neki kedvezően alakulnak az események. Papíron persze Szingapúr inkább lehetne a Ferrari pályája, de az utóbbi időszakban láttuk, hogy a Red Bull már szinte minden helyszínen etalonnak számít.

A vörösöknek most már elsősorban talán azért is lenne fontos erősen zárni az idényt, hogy a következőt magabiztosabban kezdhessék meg, és erről a csapattagok is beszéltek korábban.

