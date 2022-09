Russell: a 2023-as autónk sokkal komplettebb lesz

Az Ezüst Nyilak számára arculcsapásként érkeztek meg a 2022-es szabályváltozások, hiszen az előző nyolc esztendő konstruktőri bajnoka elveszítette vezető helyét az erősorrendben és a Red Bull, valamint a Ferrari mögé szorult.

Az istálló különösen az idény elején küszködött a W13-as problémáival, elsősorban a delfinezéssel és a nehéz vezethetőséggel. Lewis Hamilton és George Russell autója csak a nagy leszorítóerővel rendelkező pályákon teljesített jól, máshol viszont szenvedett.

A csapatnak sikerült előrelépni szezonközi fejlesztésekkel, de Russell biztos benne, hogy a jövő évi, W14-es konstrukcióval kapcsolatban egy olyan sajátos filozófiát választottak, és olyan egyértelmű célokat tűztek ki maguk elé, amelyekkel még jobbak lesznek.

„A helyes irányt kell követnünk. Van egy filozófiánk, és biztos vagyok benne, hogy ez működik. Van egy célunk, és ez már önmagában véve is hatalmas pozitívum. Vajon el tudjuk-e érni? Nagyon bízom benne, hogy igen. Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy a riválisaink mennyit fognak javulni a télen" - magyarázta Russell.

„Határozottan bízom abban, hogy 2023-ra egy komplettebb autóval fogunk rendelkezni" - tette hozzá a brit, aki elismerte, hogy azok az adatok inspirálják, amelyekkel a Mercedes dolgozik és megjegyezte, a csapat Spától kezdve Monzáig értette meg igazán a W13-as problémáit.

„Rengeteg elemzést végeztünk azokról a futamokról, amelyeken versenyképesek voltunk, és azokról is, amelyeken nem. Próbáltuk megérteni, miért volt ez így. Azt hiszem, sikerült elég jól megragadnunk a lényeget, és megértenünk, bizonyos pályákon miért voltunk sokkal versenyképesebbek" - fogalmazott a Mercedes versenyzője.

„A nyári szünet utáni tripla hétvége nagyon sok hasznos tanulságot szolgáltatott nekünk, mivel a teljesítményünk ingadozott az alacsony és a magas leszorítóerővel rendelkező pályák között" - tette hozzá Russell.

A Motorsport.com kérdésére a Mercedes által követett jövő évi filozófiáról nyilatkozva elmondta, nem akar túlságosan belemenni a részletekbe, hiszen ez olyasmi, amin keményen dolgoztak és bízik benne, ez előnyt jelent majd számukra a jövőben.

„Ahogy azt már többször is említettem idén, úgy érzem, végre megértettük az autónkat és jó úton haladunk, de néhány furcsaság, amire nem számítottunk, visszavetett minket. Elég sok versenyen vagyunk már túl, és annyi különböző forgatókönyvön, így már nem tudom elképzelni, hogy olyasmi történjen, ami váratlanul ér minket“ - magyarázta a pilóta.

„Volt problémánk a pattogással, a vezethetőséggel, volt olyan, hogy az autó túl alacsonyan volt és a padlólemez sérült. Nagyon sok különböző gonddal szembesültünk, és most már úgy véljük, megtaláltuk az irányt, amerre haladnunk kell. Remélhetőleg ezzel köridőt is nyerünk“ - mondta Russell.

A versenyző kiemelte, a Mercedes egyik nagy erőssége, hogy nem volt önelégült, még akkor sem, amikor ők dominálták a bajnokságot. „Ez nagyban hozzá járult ahhoz, hogy a csapat ilyen hosszú távon sikeres legyen.“

„Nagyon inspirálónak találtam, amikor 2022-re új koncepciót vetettünk be, még akkor is, ha visszatekintve nyilvánvalóan nem feltétlenül vált be ebben az idényben. A csapat hozzáállása is azt mutatta, hogy nem számít, mennyi sikert értünk el a múltban, még mindig hajlandók vagyunk feszegetni a határokat és innovatívak lenni“ - vélekedett Russell.

„Ez ad önbizalmat a jövőre nézve, mert néha meg kell hoznod ezeket a merész döntéseket. Ezek néha ellened fordulnak, néha nem. Ha önelégült vagy, és megelégszel a könnyebb úttal, soha nem fogsz nyerni“ - zárta a brit.

