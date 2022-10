Vettel a sprintekről: ez csak egy újabb módja annak, hogy pénzt keressenek

A Forma-1 vezetői nem titkoltan azzal a szándékkal döntöttek a jelentős szabályváltozások mellett, hogy közelebb hozzák a pályán az autókat, valamint csökkentsék a szakadékot a nagy és kis csapatok között.

Ennek részeként 2022-től visszatért a szériába a 80-as években kivezetett ground effect aerodinamikai kialakítás, valamint bevezetésre kerültek a nagyobb, 18 colos abroncsok, amelyek kevésbé hőérzékenyek mint elődjeik.

Természetesen, a csapatok egész évben tanulmányozták az új konstrukciókat, igyekeztek megtanulni működésüket és fejleszteni azokat a tapasztalatok alapján, így hiába zajlott le majdnem a komplett szezon, továbbra sem vonhatunk le végleges következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban is beváltak-e a szabályváltozások.

A legtöbben persze úgy látják, sok változás nem történt az elmúlt évekhez képest, mert bár a Mercedes nyolc esztendő után leszorul a konstruktőri trónról, de így is csupán két istálló harcolt a vb-címért, Max Verstappen ráadásul régen látott dominanciával lehet egyéni győztes.

Sebastian Vettel nem is biztos benne, hogy megérte az a sok erőfeszítés, amit a Forma-1 a 2022-es változásokba fektetett. A Motorsport.com arról kérdezte, mit gondol a száguldó cirkusz új korszakáról és az új abroncsokról.

„Fogalmazzunk úgy, hogy a szabályok mindig is trükkösek voltak. Idén nagy lépést tettünk, hogy az autók sokkal közelebb tudjanak kerülni egymáshoz és könnyebb legyen követni a másikat, de nem hiszem, hogy nagy különbség lenne“ - vélekedett Vettel.

„Közelebbről követjük az előttünk haladót, de kisebb a légellenállásunk, így közelebb is kell kerülni ahhoz, hogy előzni tudjunk. A gumikkal kapcsolatban is az volt a nagy cél, hogy jobban tudjunk versenyezni, de szerintem ez sem jelent nagy különbséget“ - tette hozzá a négyszeres világbajnok.

„Nem azt akarom mondani, hogy a törekvések kudarcot vallottak. Fogalmazzunk úgy, hogy nagyon sok erőfeszítést tett a Forma-1, ennek ellenére nem minden erőfeszítésnek lett eredménye“ - mondta az Aston Martin versenyzője.

Vettel az abroncsokra kitérve azt is elmondta, hogy különösen a kvalifikáción okoz kihívást, hogy a legtöbbet hozzák ki belőlük, de ez természetesen mindenkinek feladja a leckét.

„Általában minél gyorsabb az autód, annál kevesebb problémád van. Most, hogy a rajtrács hátulján vagyunk, érnek minket néha meglepetések, és vannak olyan hétvégék, amikor nem megy minden rendben. Ilyenkor csak egy, maximum két gyors kört tudsz teljesíteni a kvalifikáción, ami nehezebbé teszi a dolgokat“ - magyarázta a német.

A Forma-1 tulajdonosa, a Liberty Media nemcsak a szabályok átdolgozását szorgalmazta, hanem más, a szériában merésznek számító változásokat is bevezetett, így a sprintfutamokat is. A következő évben a tervek szerint már hat olyan hétvége is lesz a naptárban, amikor sprintet rendeznek.

„Úgy gondolom, hogy vezetési szempontból nem túl izgalmas a sprint. Még mindig a főverseny az, ami igazán számít. Nyilvánvalóan az lebeg a szemed előtt, hogy javítsd a pozíciódat, de leginkább azt, hogy ne veszítsd el, amit megszereztél a kvalifikáción“ - mondta ezzel kapcsolatban Vettel.

„Kapsz néhány pontot, egy kicsit többet is, mint tavaly, de azt hiszem a hangsúly még mindig a vasárnapon van. Nem akarok én lenni a rosszfiú, de azt hiszem, ez csak egy újabb módja annak, hogy a Forma-1 pénzt keressen. Egy verseny nyilvánvalóan izgalmasabb mint egy edzés, több ember nézi, szóval azt hiszem ez áll a hátterében“ - zárta a német.

