Sainz Hamiltonról: ez nem olyan egyszerű, mint Verstappen mondja

Max Verstappen igen cinikusan nyilatkozott a Formula1.com-nak, miután Lewis Hamilton megszerezte a hetedik világbajnoki címét is. „Hogy őszinték legyünk, a mezőny 90%-a világbajnok lenne ezzel az autóval” – mondta a holland.

„Nem, egyáltalán nem frusztrál a dominanciájuk, nagyon is tisztelem azt, amit elértek, semmi nem frusztrál Lewisszal, vagy a Mercedesszel kapcsolatban, nagyszerű pilóta, de az autó egyszerűen annyira domináns.”

Carlos Sainz szerint a kérdés nem annyira egyszerű, de hasonló véleményen van, mint egykori csapattársa, Max Verstappen:

„Trükkös kérdés, de egyetértek Maxszal. Valószínűleg tényleg nyerne a pilóták 90%-a a Mercedesszel. Ugyanakkor ha a mezőny több, mint felét odaültetnénk Hamilton mellé a Mercedesben, a 90%-uk biztosan nem verné meg őt” – számolt be Sainz spanyol interjújáról a Motorsport-Total.com

„Ha Hamiltont kivonnánk az egyenletből, akkor valószínűleg tényleg mindenki nyerne a Mercedesszel. Ez nagyon jól leírja, mi történik ma a Forma-1-ben, de azt is, hogy Hamilton a legjobbak közé tartozik – még akkor is, ha most az övé a legjobb autó.”

Hogy mi teszi különlegessé a hétszeres világbajnokot? „Nagyon figyelmesen tanulmányozom, hogyan teljesít a nyomás alatt. Hogyan tudja tökéletesen kivitelezni az összes szektort a Q3-ban, ahogyan megszerzi a pole-pozíciót, még akkor is, ha Bottas előtt csak minimális az előnye.”

„Ausztriában (a Stájer Nagydíjon) másfél másodperccel verte meg Bottast az esőben. Olyan dolgokra képes, amilyenekre csak nagyon kevesen. Azonban, hogy még részletesebben tudjak erről beszélni, a csapattársának kellene lennem.”

Sainz azt is elmondta végül szívesen megnézte volna a sport legnagyobb alakjait egymás mellett.

„Jó lett volna látni mondjuk Sennát és Schumachert csapattársként, hogy abból is tanuljak, mit tesznek azért, hogy ennyire jók legyenek.”

