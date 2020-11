"Szívműtétre" készülnek a McLarennél

Pár hét és vége a Forma-1 idei szezonjának, de előtte még hátravan egy fárasztó hármasfogat két bahreini és az abu dzabi hétvégével, amelynek végén a Forma-1 elmondhatja magáról, hogy a kornavírus-járvány közepette 17 futamot daráltak le kevesebb, mint hat hónap alatt.

Bár a csapatok nagy része vélhetően alig várja a szünetet, a McLarennél komoly kihívás elé néznek, hisz a Mercedes motorját kell az autóba ültetniük három évnyi Renault-val való együttműködés után. A 2021-es előszezonra tekintve – amely alatt vélhetően csak egy teszt lesz – Andreas Seidl csapatfőnök elmondta:

„Nekünk a McLarennél komoly feladatunk lesz a télen, mert erőforrást váltunk, ami gyakorlatilag egy szívműtétnek felel meg. Ettől eltekintve már most igyekszünk a csapattagok munkaterhét csökkenteni, amennyire lehet és ebben segít például, hogy csak egy teszt lesz.”

A rövidített téli szünet egy rekordnak ígérkező 23 futamos menetrendet előz meg, már ha a járvány nem szól közbe. Seidl elmondta, hogy ő és a csapat igazgatója, Zak Brown is jobban örülnének kevesebb futamnak, ezzel kímélve a személyzet, elsősorban a futamokra utazók egészségét.

Már korábban is felmerült, hogy esetleg a hétvégék kétnaposra nyírásával csökkentenék a terhelést, bár egyelőre nincs semmilyen konkrétum erről. A vélhetően a személyzettel való zsonglőrködésbe fulladó 2021-es idényről Seidl elmondta:

„Szerintem nem titok, Zak és én is elmondtuk, hogy inkább kevesebb, 20 körüli versenyt tartanánk ésszerűnek. Akár az is lehetne, hogy évente váltogatunk versenyeket, hogy így is eljussunk olyan helyekre, ahova eddig nem, ahogy most is tettük. Kevesebb futam legyen és exkluzívabb legyen a dolog.”

„Mindenesetre ez a Forma-1 döntése, ők látják, hogy mi a legjobb út előre és bízunk abban, hogy helyes döntést hoznak. A formátum szempontjából a kétnapos hétvégék mindenképpen segítenének, különösen, amikor három futam jön egymás után, akkor a szerelők és mérnökök több időt tölthetnének otthon.”

„A péntek esték mindig nagyon intenzív munkával telnek, szóval egy olyan tömörített hétvége, mint a Nürburgringen, vagy Imolában, segíthet. De ez a párbeszéd továbbra is nyílt és mindenképpen lesznek még erről megbeszélések.”

