Sainz: felesleges zűrzavart okozott az FIA

Gyakorlatilag csodaszámba ment volna, ha biztonsági autós fázis nélkül rendezik meg a Forma-1 Szaúd-arábiai Nagydíját, hiszen a szűk utcai pályán cseppet sem egyszerű hiba nélkül teljesíteni egy versenyt.

Amikor pedig baleset történik, az is gondot okoz, hogyan takarítsák le az aszfaltcsíkot, így nem meglepő módon vasárnap is akadt dolga Bernd Mayländernek. Nicholas Latifi viszonylag korán összetörte a Williamst, ez pedig többek között Sergio Perez vezető helyébe is került.

A safety car pályára küldését követően a versenyzők igyekeztek kihasználni a lehetőséget és gyorsan letudni a kerékcserét, így kerülhetett Carlos Sainz Jr. a mexikói elé a bokszutca kijáratának végén.

A felvételekből azonnal látszott, hogy a Ferrari versenyzője érte el hamarabb azt a fehér vonalat, ami azt jelzi, melyiküké az előny a következő kanyarban, Perez viszont előtte maradt, majd kissé le is szorította a pályáról, az FIA pedig elkezdett vizsgálódni az ügyben.

A Ferrari az incidens után azonnal felvette a kapcsolatot a versenyirányítással és rögtön jelezték, Pereznek vissza kellene adnia a Sainzot megillető pozíciót, de erre jó ideig nem került sor.

Az FIA végül a biztonsági autós szakasz után szólt a Red Bullnak, hogy Pereznek el kell engednie Sainzot, a maranellóiaknál pedig most azt nehezményezik, hogy a körülményes döntéshozatallal ismét csak feleslegesen okoztak feszültséget a versenybírók.

„Hat kört tettünk meg a biztonsági autó mögött és milliónyi lehetőség volt arra, hogy Checo elengedjen, majd az újraindításnál megpróbálhassa megszerezni a pozíciót. Felesleges zűrzavart okozott az FIA“ - nyilatkozta a futam után a spanyol.

„Mi lett volna, ha például Russell megelőzött volna? Akkor Checónak el kellett volna engednie őt is és engem is? Ez számára is nagy igazságtalanság lett volna. Ha pedig nem enged el, akkor pedig számomra.“

„Az ilyen esetek is azt mutatják, van még hová fejlődnie a sportágnak, egyszerűsítenünk kellene néhány dolgot, gyorsabb és könnyebb döntésekre van szükség. Ez nekünk versenyzőknek is sokat segítene, hiszen tisztább fejjel ülhetnénk az autóba.“

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto is egyetértett azzal, hogy az FIA túl lassan hozta meg a döntést és emiatt igazságtalanul került hátrányba versenyzője. „Kicsit sokáig tartott a versenybíróknak, hogy meghozzák az egyértelmű döntést.“

„Amikor a biztonsági autó visszatért a bokszba, már túl késő lett volna helyet cserélnie Sergiónak és Carlosnak az újraindítás előtt. Nem szeretnék senkit hibáztatni, de úgy tűnik, hogy az ilyen típusú döntéseknél gyorsítani kell a folyamaton, mert elég nyilvánvaló szituáció volt.“

Sainz szerint mindenképpen szükséges lenne beszélniük a problémáról az FIA-ban, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg hasonló eset. „Alapvetően Checo is elvesztette a lehetőséget, hogy harcba szálljon velem az újraindításnál, én pedig emiatt nem üldözhettem Maxot“ - tette hozzá Sainz.

Döntöttek a versenybírák Sainz, Perez és Magnussen ügyében is!