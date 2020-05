Russell szerint Leclerc és Verstappen sem mondana nemet a Mercedes hívására

George Russell hatalmas eredményekkel a háta mögött érkezhetett meg a Forma-1-be. Gyakorlatilag mindent megnyert, amit csak lehetett a kisebb szériákban, és igen hamar. Az első F1-es évében azonban a leggyengébb autót kellett vezetnie, de az összes időmérőn legyőzte Robert Kubicát, aki azóta távozott, és az Alfa Romeo tesztpilótája.

„A célom egyértelmű, világbajnok akarok lenni. Jelenleg nagyon lojális vagyok a Williamshez. Lehetőséget adtak nekem arra, hogy a Forma-1-ben vezessek, és ezt soha nem fogom elfelejteni.” mondta George Russell az Evening Standard lapnak.

Russell, aki a saját generációját különösen jól ismerheti, úgy gondolja, hogy még Max Verstappen és Charles Leclerc sem mondana nemet, ha a Mercedes hívná őket, hiába versenyeznek a Red Bullnak, valamint a Ferrarinak.

„A Mercedeshez is kötődöm, és természetesen ők jelentik a domináns erőt, valamint egyetlen egy F1-es versenyző sem utasítaná őket vissza, még Max (Verstappen) és Charles (Leclerc) sem. Ilyen sokan akarnának a Mercedesnél lenni.” – idézte a GPToday Russell nyilatkozatát.

Leclerc és Verstappen szinte egyszerre hosszabbított a csapatával, ráadásul több évre. A monacói maradása nem volt kérdés, míg a hollandot rendre szóbahozták a Mercedesszel, ahol minden Lewis Hamilton, a hatszoros világbajnok köré épül.

George Russell, Williams Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Sok fiatal versenyző van odakint, akikre érdemes odafigyelni. Russell, Leclerc, és Verstappen mellett Norris, valamint Albon is meglepetést okozhat. Az új generáció nemcsak a jövőt jelenti, hanem a jelent is.

„Ez egyfajta új generáció számunkra, fiatal versenyzőknek. Nagyszerű, hogy a Forma-1-ben lehetek, és olyan emberekkel is versenyezhetek, akikkel ezelőtt is megtehettem ezt. Néha nehéz, amikor olyan srácokat látsz, akikkel az F2-ben fair körülmények között versenyeztél, és most a rajtrács elején vannak, míg én hátul.”

„Ugyanakkor tudom, hogy milyen ez: egyszer fent, egyszer lent. Örülök, hogy egy hosszú játékban lehetek, mert 15-20 éves karriert akarok magamnak az F1-ben. Azt is tudom, hogy bármi is történjék most, nem az fog meghatározni engem, vagy Landót és Alexet.”

„Megkapjuk az esélyt, és őszinte leszek, örülök annak, hogy ilyen helyzetben vannak, de remélhetőleg én is megkapom majd erre az esélyt.” – tette hozzá Russell, mert nem kizárt, hogy hamarosan ő lehet Hamilton csapattársa Valtteri Bottas helyén.





