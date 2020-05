Horner: Newey nem feltétlenül volt boldog, amikor a McLarennél dolgozott…

Christian Horner már 2005 óta a Red Bull Racing csapatfőnöke, ez alatt az időszak alatt pedig négy egyéni világbajnoki és négy konstruktőri címet szerzett 2010 és 2013 között.

Horner a motorsportos karrierjét versenyzőként kezdte, majd az Arden Formula 3000-es csapatának lett a csapatfőnöke 1999-ben, Horner pedig sikeres tudott lenni a csapatával.

A 46 éves brit elmondta, hogy jól érzi magát a Milton Keynes-i alakulatnál, és nem akar váltani, ugyanis úgy gondolja, hogy az osztrák istálló a megfelelő hely számára, és 15 év után is hozzá tud járulni a csapat sikereihez.

„Nem tudom bemutatni magam egy másik csapatnak. Legalábbis ez nem az én világom. És egyébként sem beszélek olaszul.” – mondta Horner nevetve a Ferrarira való váltás kérdésére.

„Élvezem azt, hogy ezzel a csapattal dolgozom. Ez már most is egy szép utazás, és a Red Bull F1-es projektjének már a kezdetétől fogva a része voltam. Kiváló csapat vagyunk, és nagyon élvezem a munkát a Red Bullnál.” – idézi Hornert az Essentially Sports.

Horner szerződtette le technikai igazgatónak Adrian Newey-t, ami briliáns húzásnak bizonyult, ezt pedig jól bizonyítja a négy világbajnoki cím is, amelyet Newey az energiaitalos istállóval szerzett.

„Mindig is Adrian autóinak a rajongója voltam, és mindig is követtem a karrierjét. Az autói művészeti alkotások voltak. A filozófiánk az volt, hogy megszerezzük a legjobb mérnököket. Számomra pedig Adrian volt a legjobb mérnök.”

Adrian Newey of Red Bull Racing checks out the Red Bull RB5 Renault and Ferrari F10

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images