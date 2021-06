Russell: Nem számítottam erre a kérdésre!

A Williams vezetőségében nemrég változások történtek: távozott a csapatfőnöki pozícióból Simon Roberts, a feladatait pedig a vezérigazgató Jost Capito vette át. 2022-ben pedig következik a nagy technikai szabályváltozás.

Az egyelőre kérdéses, hogy jövőre is a versenyzőjük lesz-e George Russell, akit az utóbbi időben sokszor szóba hoztak a Mercedes csapatával, Hamilton szerint viszont nem feltétlenül szükséges a pilótacsere. A fiatal britet Spielbergben arról kérdezték, hogy szerinte az élmezőnybe kerülhet-e a Williams 2022-től.

„Őszintén mondom, nagyon magabiztos vagyok. Minden, amit az új tulajdonosok érkezése óta láttam, fantasztikus volt. Egyáltalán nem szórakoznak, rendesen csinálják a dolgokat. Nem kapkodnak, ami szerintem nagyon fontos, és a megfelelő lépéseket a megfelelő időben teszik meg, egy igazán erős közép és hosszú távú céllal.”

„Győzni akarnak. Lehet, hogy ez kicsit bután hangzik, de jövőre nagy szabályváltoztatások következnek. Megvannak a szükséges anyagiak ahhoz, hogy sikerüljön javítaniuk a szükséges területeken, és nincs ok arra, hogy miért ne harcolhatna a Williams ismét az élmezőnyben. Tehát erre a mentalitásra van szükség.”

Természetesen Russelltől azt is megkérdezték, hogy jövőre is a Williams pilótája lesz-e – előbb viccelődve reagált, majd hozzátette, csak abban biztos, hogy jövőre is a Forma-1-ben fog versenyezni.

„Nem számítottam erre a kérdésre!” – kezdte mosolyogva. „Jelenleg csak a vezetésre koncentrálok, őszintén mondom. Még senkivel nem folytatok tárgyalásokat, mindig az aktuális versenyre koncentrálok” – jelentette ki a fiatal brit.

„Amikor majd eljön a megfelelő idő, elkezdünk tárgyalni a menedzsereimmel, illetve valamelyik csapattal. Nyilvánvaló, hogy a Mercedes menedzsel engem, szóval ahogy a múlt héten is mondtam, izgatott vagyok, futamról futamra haladok és természetesen várom a jövőt.”

„De biztos vagyok benne, hogy a jövőre is a Forma-1-ben fogok maradni, és egyáltalán nem aggódok, ami lehetővé teszi, hogy hétről hétre megpróbáljam a maximumot kihozni magamból, ami nagyon jó érzés” – így Russell.

