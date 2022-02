Russell a leggyorsabb az 5(!) piros zászlóval is megszakított 3. barcelonai tesztnap délelőttjén

A mai nap első piros zászlaját Fernando Alonso megállása miatt kellett beinteni: a spanyol alatt elfüstölt az Alpine A522 új Renault motorja, és bizony a poroltót is elő kellett vennie a sportbíróknak ahhoz, hogy megfékezzék a lángokat. A spanyol csak 12 kört tudott teljesíteni, és a csapat hivatalosan is bejelentette, hogy fel kellett adniuk a tesztet az autóban keletkező tűz miatt.

A második piros zászlót a 2022-es F1-es tesztszezon első nagyobb balesete idézte elő: Pierre Gasly veszítette el az uralmát az AlphaTauri AT03 fölött az 5-ös kanyarban, és nekicsapódott a gumifalnak, megtörve az autója jobb első részét, köztük az első felfüggesztéssel.

Harmadjára és negyedjére is az Alfa Romeo újonca, Csou Kuan-jü miatt kellett megszakítani a tesztnapot: a kínai versenyző az egyéni legjobb 2. szektora után a 10-es kanyarban veszítette el az uralmát az autója felett, azonban a kavicságy megfogta a C42-t, így csak onnan kellett kiásnia az autót pályán szolgálatot teljesítő sportbíróknak.

Ezt követően ismét ő állt le, mégpedig a célegyenesben, ahonnan szerencsére gyorsan be tudták tolni egyenesen a csapat garázsába az autót.

Mindössze 5 perccel a teszt délelőtti szakaszának vége előtt beintették az 5. és egyben utolsó piros zászlót is: Sebastian Vettel alatt füstölt el az Aston Martin a második szektorban, így kérdéses, hogy pályára fog-e hajtani délutáni a silverstone-i alakulat.

A tabellát is nézve a legjobb időt George Russell autózta a leglágyabb, C5-ös keveréken, és ő volt a legszorgosabb is a délelőtt: a sok leállás ellenére is meg tudott tenni 66 kört. Mögötte a második helyen Max Verstappen végzett, aki 5 tizeddel lassabb időt autózott, de a két fokozattal keményebb, C3-as gumikon. A harmadik helyen Vettel végzett, szintén a C5-ös gumival.

Nagyon rossz délelőttje volt a Haasnak is: Nyikita Mazepin csak 9 kört tudott megtenni az Uralkali szponzori matricáitól megfosztott VF-22-ben, mielőtt egy olajszivárgás miatt a garázsba kényszerült – könnyen meglehet, hogy ezek voltak az orosz utolsó napjai az F1-ben, miután Günther Steiner csapatfőnök elismerte, hogy nem biztosított sem az ő, sem az Uralkali jövője náluk.

Nem örülhet kifejezetten a Williams sem: Alex Albon 21 kör után átadta az autót csapattársának, Nicholas Latifinek, hogy ő is körözhessen még a délutáni esős gumiteszt előtt, de a kanadai csak 5 kört tudott megtenni egy egyelőre nem részletezett probléma miatt.

Ma délután 100%, hogy vizes pályán fognak körözni a pilóták: a Pirelli kérésére fellocsolják az ebédszünetben a pályát, ahol az inter és az extrém esős gumikat próbálhatják majd ki a pilóták.

Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 - 66 kör Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 - 58 Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 - 48 Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 - 44 Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 - 5 Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 - 52 Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 - 12 Csou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 - 41 Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 - 40 Albon, Williams, 1m22.652s, C3 - 21 Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 - 9