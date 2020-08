Ricciardo és Verstappen agya egy rugóra jár

Ricciardo az időmérőt követően elmondta, hogy ki fogja tenni a könyökét, és keményen fog versenyezni a futamon. A Mercedes és a Red Bull előnye azért még bőven megvan a versenytáv során, de az ausztrál a gyors egyenesbeli tempójukban bízva előre szeretne törni.

A korábbi csapattársak már jól ismerik egymást a Red Bullnál töltött évek miatt, és ezt most az időmérő után is demonstrálták, újabb vicces jelenetet eredményezve. Erről számolt be Ricciardo is.

„Igazából elég humoros volt. Kiszálltam az autóból a parc fermében, és elnéztem Max irányába, és ő már engem figyelt. Szerintem a reakciómat várta. Szóval mindketten felmutattuk egymásnak a középső ujjunkat úgy barátilag. Kicsit ugrattuk egymást, azt hiszem” – mesélte a mókás jelenetet a Renault versenyzője.

„Ő és a Mercedesek egyébként a saját ligájukban játszanak vasárnaponként. Ezért szerintem valami extrára lehet szükség, hogy végig velük tudjunk maradni a futamon. Az első és a harmadik szektorunk azonban erős.”

„Ha előre tudnánk kerülni, akkor talán ez egy olyan pálya, ahol lehetne védekezni is. Bár nagyon erősek a második szektorban, de ott elég trükkös lenne az előzés. Mindenképpen megpróbálom megnehezíteni az életét, és persze a Mercedesekét is, ha az valahogyan lehetséges lenne.”

Bár a pályán komoly ellenfelek, azt azért jó látni, hogy a kölcsönös szeretet és tisztelet megmaradt, még ha azt ilyen fura és poénos formában is fejezik ki egymásnak.

