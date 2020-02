Räikkönen végzett az élen csütörtökön, „megőrült” a Forma-1 a Mercedes újításától

Az F1-es mezőny az első naphoz hasonlóan pontban reggel 9 órakor kezdhette meg a munkát a katalán ringen. Ekkor még igen hűvös volt, a hőmérők mindössze 4°C-ot mutattak, az időjárás azonban száraz volt.

Röviddel ezután a többiek is kigurultak a garázsból az installációs köreikre. A Red Bull és az AlphaTauri nagy aerodinamikai mérőműszerrel a fedélzetén kezdte meg a munkát. Még 10 perc sem telt el, amikor Gasly, aki tavaly a Red Bullnál kétszer is autót tört a teszteken, a 9-es kanyarnál eldobta az AlphaTaurit.

A franciának ezúttal szerencséje volt, mert az autó egyben maradt, viszont a gumik sokat kaptak, ami nem a legjobb hír, mivel azok nem korlátlan mennyiségben állnak a csapatok rendelkezésérére. A McLaren, mely szintén aerodinamikai mérésékkel nyitotta a napot, tegnap a gumihiány miatt nem tudott több kört menni.

Az első 30 percben az aerodinamikai mérések miatt csak Hamiltonnak és Gaslynak volt mért köre a Pirelli C3-as abroncsain, ami a tavalyi keverék, mivel a csapatok többsége nemet mondott a 2020-ra tervezett fejlesztésekre, melyek nem nyerték el a tetszésüket.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

9 óra 35 perckor született meg a harmadik mért idő, ami Grosjean nevéhez fűződött. A Haas versenyzője egy 1:24-es idővel nyitott a C3-as gumikon, majd többször is elfékezte magát a hidegebb aszfalton, miközben a csapata rászólt, hogy nyomja neki.

Ekkor Hamilton a C2-es abroncsokkal tért vissza a pályára. Eleinte ő is sokat csúszkált az alacsonyabb tapadási szint miatt, így az első ilyen körén nem javított, hiába volt két lila szektora. Az elsőben sokat veszített. A következő köre azonban már sokkal jobb volt: 1:18.915. Leclerc ekkor futotta meg az első mért köreit a C2-es abroncson: 1:19.202. Erre válaszolt Ricciardo ugyanazon a keveréken egy gyorsabb idővel: 1:19.140.

Räikkönen aktivitására majdnem 1 órát kellett várnia a rajongóknak. A finn a C3-as gumival kezdte meg az első etapját. Pár perccel ezután változás történt az élen, és már Gasly neve mellé került a legjobb idő a C3-as gumikon: 1:18.749, 1:18.563.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nem sokkal 10 óra után Leclerc és Gasly szinte egyszerre javított, de a monacói gyorsabbnak bizonyult a C3-as gumin: 1:18.335-1:18.521. A következő versenyző, aki felhívta magára a figyelmet, Pérez volt a "Mercedes-klónnak" nevezett Racing Pointtal a C2-es gumikon, amivel a harmadik helyre ugrott fel: 1:18.695.

Másodperccel később Albon volt ott a második helyen, ugyanazzal a keverékkel: 1:18.462. A TOP-5-ben Leclerc, Albon, Gasly, Pérez és Hamilton foglaltak helyet. A monacói és a francia a C3-as abroncsokkal menték az akkor futott körüket. Hamilton nem hagyta annyiban a dolgot, és a használt keményebb keveréken javított, amivel Pérez mögé került: 1:18.642.

Mindeközben Ricciardo a C3-as gumikkal átvette a vezetést: 1:17.749, így pár perc leforgása alatt a Racing Point ki is került a TOP-5-ből, miközben Gasly beugrott Leclerc és Hamilton elé, addig a legjobb öt sorrendjét Albon zárta.

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A McLaren nem siette el a dolgokat, mivel majdnem 2 órát kellett várni arra, hogy Norrisnak is legyen mért ideje. Russellnek azonban akkor még továbbra sem volt, szemben Pérezzel, aki átvette a vezetést a C3-as abroncsokon: 1:17.347. Russell az első idejét kevesebb mint 2 órával az első leintés előtt teljsítette a C3-on: 1:18.521.

Még az ebédszünet előtt hirtelen mindenki a Mercedes nagyon furcsa megoldására volt kíváncsi, miután az onboard felvételeken jól látszódott, ahogy Hamilton az egyenesben hátrahúzza a kormányt. Ez persze több igen érdekes teóriát indított be.

Emiatt kissé háttérbe kerültek a többiek, még akkor is, amikor Albon a keményebb keveréken a délelőtti órák végén felugrott a harmadik helyre. 0.8 másodperc volt a hátránya Pérezhez képest, míg a Renault hosszú időre a garázsba vonult, aminek az ajtaját is bezárták. Valamivel több mint 1 óra volt hátra, amikor Ricciardo újra munkába állt.

Sergio Perez, Racing Point RP20 and George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Az ebédszünetre Pérez a legjobb idővel a neve mellett mehetett el. Ricciardo noha közvetlen az RP mögött zárt, egyrészt nagyobb volt a differencia, másrészt igen sok időt veszítettek a szerelésekkel, akárcsak a Ferrari, ahol megint rengeteget dolgoztak az SF1000 hátsó részén a motor körül, ami nem a legjobb előjel. A monacói hatodikként iratkozott fel a listára.

Ricciardo és Leclerc közé Albon, Gasly és Russell fért be. Ez egy kiváló eredmény volt a Williamstől, még egy tesztnapon is. A Ferrari motorral hajtott autók azonban ezúttal is igen visszafogottan mentek a nap első felében, akárcsak a McLaren. A britek teljesen más programon voltak, mint szerdán, és messze nem az időkre koncentráltak. Ugyanez elmondható a Mercedesről is.

A körszámokat tekintve a Racing Point, a Renault, a Ferrari és a McLaren is kevesebbet ment a vártnál az első pár órában. Később azonban ezt a lemaradást még visszahozhatják egy aktív nappal a teszt hátralévő részében, akár a következő héten.

A tesztnap délután 14 órától folytatódott tovább. A versenyzők 18 óráig lehettek odakint.

1 Perez Racing Point C3 48 kör 1m17.347s 2 Ricciardo Renault C3 41 1m17.749s 3 Albon Red Bull C2 59 1m18.155s 4 Gasly AlphaTauri C3 77 1m18.165s 5 Russell Williams C3 71 1m18.266s 6 Leclerc Ferrari C3 49 1m18.335s 7 Hamilton Mercedes C2 106 1m18.387s 8 Grosjean Haas C3 87 1m18.496s 9 Raikkonen Alfa Romeo C3 65 1m18.508s 10 Norris McLaren C2 48 1m18.537s

Norris azonnal megkezdte délután a munkát a McLarennél. Meg is volt rá az oka, mivel előtte nem ment túl sok kört. Pár perccel Lando után Pérez is visszatért a Racing Pointtal, ahol büszkék az idei autójukra, mely nagyon más a korábbiakhoz képest, és az ihletet a Mercedesről vették. A csapat azonban tagadta, hogy bármilyen adatcserei s lett volna közöttük.

A délután első 15 percében Bottas is mozgásba lendült a legkeményebb gumikon, miközben Gasly, Grosjean és Räikkönen is újra munkába állt. 3 óra 33 perc volt hátra, amikor Vettel elhagyta a bokszutcát a keményebb gumikon. Ez volt az első éles tesztje az új autóval.

A Renault egy hosszabb szünet után folytatta, de már Oconnal, az eredeti tervek szerint. A francia pályára gurulásakor több mint 3 óra állt a versenyzők rendelkezésére.

15 óra 5 perckor a körök száma:



1 Hamilton 106

2 Grosjean 105

3 Gasly 92

4 Norris 85

5 Räikkönen 83

6 Russell 71

7 Perez 68

8 Albon 59

9 Leclerc 49

10 Ricciardo 41

11 Bottas 16

12 Vettel 15

13 Ocon 10

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Albon tesztje is csúszott, miután korábban problémái voltak az ülésével. Valamivel délután 3 óra után hagyta el ismét a bokszutcát. Ezzel majdnem egy időben Bottas hibázott a 13-as kanyarban az utolsó szektorban, és megforgott, majd folytatta az útját. A finn a programja részeként versenyszimulációt is ment.

Mindeközben Vettel C3-as gumikon tesztelt tovább, és javított is az idején, de nem lépett előre sokat. jól hallatszott, hogy a motor messze nem volt csúcsra járatva, és valószínűleg rendesen meg volt tankolva a gép, akárcsak szerdán.

Gasly a délutáni órákban rövidebb etapokat is ment, valószínűleg kevesebb üzemanyaggal. A C2-es gumival fel is lépett a harmadik helyre Ricciardo és Pérez mögé. Az AlphaTauri ezzel újabb figyelmet kapott, csakúgy mint az előző tesztnapon. A Williams ekkor erősítette meg, hogy elektronikai meghibásodások miatt kényszerültek a bokszban maradni az ebédszünetet követően. A fontos pályaidő elvesztése ellenére nem volt szó komolyabb problémáról.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Semmi jel nem utalt arra, hogy a Ferrari a teljesítményt üldözné... Az autó mozgása is más, mint amikor alacsonyabb a terhelés. Valóban az új tervet követhetik, és csak a következő héten lépnek oda az átalakított autóval.

Kicsivel több mint 1 órával a leintés előtt Räikkönen hirtelen felugrott a második helyre, aminek nem volt igazán előjele. Az Alfa Romeo világbajnok versenyzője 0.2 másodpercre közelítette meg Pérezt és a Racing Pointot a C5-ös gumikon, amit később a Pirelli is megerősített. A korábbi csapattárs, Vettel is átváltott a lágyabb keverékre, de az első köre nem volt túl erős: 1:18.154.

39 percet mutatott az óra, amikor úgy tűnt, idén először elő kell venni a piros zászlót. Grosjean a 4-es és az 5-ös kanyar között vesztette el az uralmát az autója felett. A gép hátuljával megérintette a gumifalat, aminek a végén súlyosabb károkat szenvedett a hátsó szárny, és talán más is sérült. Romain nem ragadt a pályán, és a sérült autójával vissza tudott hajtani a bokszba, de azon a ponton véget is ért számára a tesztnap.

A Mercedes ekkor erősítette meg, hogy egy elektronikai probléma miatt Bottas már nem tér vissza a pályára, így nem tudták teljesíteni a programjukat, de így sem panaszkodhatnak a megtett kilométerszámra.

Räikkönen a végén újra felhívta magára a figyelmet, méghozzá egy piros zászlóval, ami az első volt a teszten. A 9-es kanyarnál állt félre a géppel az üzemanyag kifogyása miatt, mellyel értékes perceket veszített a mezőny, közvetlen a leintés előtt.

Pénteken a hét utolsó tesztnapját rendezik meg, amit a hu.motorsport.com az első kettőhöz hasonlóan élőben fog közvetíteni.

Részletes végeredmény hamarosan...

1 Raikkonen 134 kör Alfa Romeo C5 1m17.091s 2 Perez 145 Racing Point C3 1m17.347s 3 Ricciardo 41 Renault C3 1m17.749s 4 Albon 134 Red Bull C2 1m17.912s 5 Gasly 147 AlphaTauri C2 1m18.121s 6 Vettel 73 Ferrari C4 1m18.154s 7 Russell 116 Williams C3 1m18.266s 8 Leclerc 49 Ferrari C3 1m18.335s 9 Hamilton 106 Mercedes C1 1m18.387s 10 Norris 137 McLaren C3 1m18.474s 11 Grosjean 158 Haas C3 1m18.496s 12 Ocon 52 Renault C2 1m18.557s 13 Bottas 77 Mercedes C2 1m19.307s

