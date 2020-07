Perez nem bánná, ha az időmérőt kihagynák

A Stájer Nagydíj pénteki szabadedzésein a legegyenletesebb jó teljesítményt Sergio Perez és Max Verstappen nyújtották, egy első és egy második helyet szereztek mindketten. A másodikat pont a holland nyerte, de Perez nem bánkódik a második hely miatt, főleg, ha a holnapi esőzések miatt ez azt jelenti, hogy vasárnap is innen indulhat:

„Jó volt, szerintem pozitív napunk volt, nyilván, ha belegondolunk, hogy ez akár az időmérő is lehetett, hogyha vasárnap délelőtt sem tudunk menni. Elég jó rajthely lenne, szóval remélem, így lesz. A versenyen is ott lehetünk, a Mercedes és a Red Bull valószínűleg egy lépéssel előttünk vannak, de ott lehetünk, és küzdhetünk is velük akár.”

Perez múlt héten is a dobogóért küzdhetett, bár ez a küzdelem a boxutcában való gyorshajtás miatt rá kiszabott öt másodperces büntetés miatt eléggé egyenlőtlen volt, mindenesetre a mexikói úgy érzi, hogy maximálisan megérdemelték a pontokat múlt héten, és a tempójuk is kicsit javult azóta:

„Teljesen megérdemelt pontok voltak, és nagyon fontosak is a csapat számára. Úgy érzem, Lance is igen jól ment ma, szóval nagyon jó lesz majd, ha vasárnap mind a két autót be tudjuk hozni pontszerző helyre.”

„Szerintem összességében morzsánként egyre inkább csak hozunk a többieken, egyre többet tudunk meg az autóról, kiderül, hol tudunk fejlődni és hol nem és szerintem ez egyelőre igen ígéretes.”

A Ferrarinál is úgy érzik, hogy az új módosításokkal rátaláltak valamire, bár még csak óvatosan mernek optimisták lenni.

