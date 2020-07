Vettel most nagyon másnak érzi a Ferrarit a Red Bull Ringen

A Ferrari pénteken több új fejlesztést is kipróbált, amik között volt pár, ami működhetett, hiszen Charles Leclerc pozitívan beszélt róluk, és most kiderült, hogy Sebastian Vettel alatt is sokkal jobban működött az autó, bár a legjobb körét elvették tőle. Igaz, az sem lett volna elegendő a jobb helyekre.

Ezek után Vettel volt az egyetlen, aki egy közepes gumin futott idővel abszolválta az FP2-t a Stájer Nagydíjon. A java azonban még csak most jön, és az eső nagyon megkavarhatja azt a bizonyos osztrák paklit a helyszínen.

„Nos, sokkal jobb volt, mint az elmúlt héten, szóval... Ha az időket nézzük, akkor tudhatjuk, hogy törölték a körömet, és ez nem volt egy nagyszerű nap a köridőket tekintve, de azt hiszem, néhányan holnapra esőre számítottak, és arra az esetre készültek, hogy ez lesz az időmérő a vasárnapi futamra.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

De igen, szerintem a mi oldalunkon az volt a legfontosabb, hogy a frissítésekkel foglalkozzunk, szóval lépésről lépésre csináltuk a dolgokat, és ez pozitívnak tűnt. Még meg kell néznünk a dolgokat, és megtalálnunk a lehető legjobb tartományt, amin belül az autó a legideálisabb.”

„Mint mondtam, kipróbáltunk néhány dolgot, szóval a szokásos házi feladatot végeztük el, és sok dolgot próbáltunk ki a fékekkel. Tudom, hogy egy jobb ritmust kell találnunk, főleg az elmúlt hétvége után, de szerintem sokkal jobban érzem magam.”

Vettel a nehéz üzemanyag terhelés mellett sokkal jobban érezte magát. „Igen, sokkal jobb volt. Végig más volt, nem igazán lehetett összehasonlítani a kettőt, mert olyan nagy volt a különbség akkor és most, de remélem, hogy így marad.”

Úgy tűnik, hogy szombaton esni fog, és ez egy furcsa nap lehet. „Valószínűleg esős időmérő lesz. Szerintem ennek növelnie kellene az esélyünket. Meglátjuk. Úgy értem, hogy ez attól is függ, mennyire esik... Ha olyan vizes a pálya, hogy senki sem tud rajta vezetni, az más, de ha csak vizes, akkor azt hiszem, megkeverhetné a dolgokat.”

