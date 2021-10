Perez biztos abban, hogy megfordítja a jelenlegi rossz szériáját

Perez 2021-ben csatlakozott a Red Bullhoz, Alexander Albon helyét vette át és 2018 óta ő lett az első olyan versenyző Max Verstappenen kívül, aki futamot nyert a csapatnak, amikor Azerbajdzsánban győzelmet aratott. A mexikói pilóta azonban az elmúlt hat futamból mindössze háromszor szerzett pontot, az Olasz Nagydíjon pedig nem tudott az ötödik helynél előrébb végezni.

Perez Silverstone óta szerzett 16 pontja megegyezik a Williams pilótájának, George Russellnek a pontszámaival és alig több, mint egynegyede a Mercedes versenyzőjének, Valtteri Bottas 59 pontjának. A pontkülönbségnek köszönhetően a Mercedes hét futammal a vége előtt 33 pontos előnyre tett szert a Red Bull előtt a konstruktőri bajnokságban.

„Nem, egyáltalán nem, még hosszú út áll előttünk” - mondta Perez arra a kérdésre, hogy nem akarja-e egyszerűen csak a 2021-es szezont letudni, mielőtt a Red Bull jövő évi autóját vezethetné. „Voltam már ilyen helyzetben és meg fogom fordítani a dolgokat, efelől semmi kétségem. Még vannak versenyek és minden hétvégén megfordulhat a dolog, szóval nem, egyáltalán nem. Alig várom az év hátralévő részét” – mondta magabiztosan Perez.

Az elmúlt futamok eredménytelensége ellenére Perez úgy érezte, hogy a tempója előrelépett ebben az időszakban, de mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy áttörő eredményt érjen el. „Már csak azt kell elérnünk, hogy az utolsó apróságok is összeálljanak, hogy képesek legyünk megváltoztatni az eredményeket. Már korábban is sikerült és biztos vagyok benne, hogy ez most is sikerülni fog” – bíztatta csapatát a mexikói.

„Nagy csatában vagyunk a konstruktőrök között és ez bármelyik hétvégén megfordulhat. Úgy gondolom, hogy a tempó elég sokat javult az elmúlt néhány hétvégén. Teljes mértékben hiszek a csapatban. Még hosszú út áll előttünk” – zárta véleményét Perez, várva a Török Nagydíjat.