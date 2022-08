Perez: Bahrein után nem gondoltam volna, hogy itt fogunk tartani a szezon felénél

Sergio Perez tavaly érkezett a Milton Keynes-i alakulathoz és bár nem ment zökkenőmentesen a beilleszkedés számára, az idei konstrukcióval gyorsan összhangba került. A Red Bullnál meg vannak elégedve a teljesítményével, ezt mutatja, hogy már a szezon korai szakaszában szerződést hosszabbítottak vele.

Perez büszke rá, hogy hosszú távon is számol vele a csapat, és azt is elmondta, sokkal nyugodtabbnak és boldogabbnak érzi magát idén. A Red Bull Racing a szezon első 13 futamán 97 pontos előnyt épített ki a konstruktőrök versenyében a Ferrarival szemben és nagy fordulatnak kellene bekövetkeznie, hogy ne nyerjék meg a bajnoki címet.

Pedig, ha visszaemlékszünk a bahreini szezonnyitóra, egyáltalán nem így indult az év, Perez és Max Verstappen is nullázással kezdett, miután mindkét RB18-as erőforrása megadta magát.

A mexikóit a bikások hivatalos oldala kérdezte arról, hogyan látja jelenleg a helyzetüket. „A bahreini szezonnyitó után nem tudtam volna elképzelni, hogy itt fogunk tartani az év közepén. Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk eddig, de nem dőlhetünk hátra, fontos további pontokat szerezni“ - mondta Perez.

Ugyan Max Verstappen idén is ihletett formában versenyez, így nagyon nehéz megszorongatni, de Perez többször is megmutatta, hogy képes elkapni. A mexikói azt is elárulta, hogy mit tart az éve eddigi csúcspontjának.

„Nem is kérdés, hogy Monacót! Egy álmom vált valóra azzal, hogy nyerni tudtam ezen a legendás helyszínen, nagyszerű érzés, hogy ezt sikerült elérnem a pályafutásom során“ - jelentette ki Perez.

