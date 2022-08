Szafnauer: le fogjuk győzni az Aston Martint, amíg Alonso náluk lesz

Az Aston Martin derült égből villámcsapásként jelentette be a héten, hogy megegyezett Fernando Alonsóval és a Forma-1 rangidőse a 2022-es szezon végén elhagyja az Alpine-t, hogy náluk folytassa pályafutását.

A spanyol döntésének hátterében az állhat, hogy amíg jelenlegi munkaadója rövid távra szóló kontraktust kötött volna vele, addig a brit alakulat több évre kötelezte el magát a versenyző mellett.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy ezzel a döntéssel előre lépett-e Alonso, esetleg vissza, ezt persze úgyis csak a jövő dönti el. Jelenleg viszont az Alpine a negyedik a konstruktőrök versenyében, míg az Aston csupán a kilencedik, 79 ponttal kevesebbet gyűjtve mint a franciák.

„Mindkét csapatot jól ismerem, hiszen tizenkét évet töltöttem az Aston Martinnál, jobban ismerem őket, mint bármely más riválisunkat. Tudom, hogy amióta decemberben eljöttem, felvettek néhány embert, akik közül néhánynak a toborzásában én is részt vettem“ - mondta Otmar Szafnauer.

„Tudom, mit próbálnak tenni, de azt hiszem, mindkét csapatban nagy lehetőségek rejlenek, Ha viszont megnézzük, hogyan is állnak most a dolgok, ki kell jelentenünk, hogy az Alpine sokkal jobban teljesít. Nehéz megjósolni a jövőt, de mi továbbra is tartjuk ezt a szintet“ - szögezte le az egykori Aston Martin csapatfőnök.

„Létrehoztunk egy programot, amelynek célja, hogy további 75 embernek adjunk munkát olyan stratégiai területeken, amelyek segítenek kiaknázni a csapatban rejlő lehetőségeket. Mindemellett folyamatosan fejlesztünk, új szimulációs eszközöket, szimulátort telepítettünk, bővül a gyártási kapacitás és fejlesztjük a szélcsatornát is.“

„Tesszük mindezt annak érdekében, hogy a jövőben képesek legyünk futamokat nyerni. Szóval bízom benne, hogy túl fogjuk szárnyalni a következő években azt a csapatot, ahová Fernando megy“ - zárta Szafnauer.

