Norris szerint van mit megoldania a McLarennek az érzékeny autón

Egy héttel azok után, hogy a csapat hat és fél után a legjobb eredményét ünnepelte az Olasz Nagydíjon Carlos Sainz második és Lando Norris negyedik helyével, a McLaren már komolyan megszenvedett az MCL35-tel Mugellóban.

Sainz és Norris csak a 9. és a 11. helyet tudták megszerezni az időmérőn, a brit pilóta pedig 16 futam után most először nem jutott be a Q3-ba egy olyan autóval, amely szerinte túlságosan is érzékeny a pálya és a körülmények változásaira.

„Nagyon nehéz volt. Rengeteg munka van még az autóval annak ellenére is, hogy bizonyos futamokon nagyon gyorsak voltunk. Viszont igazán érzékenynek tűnik bizonyos körülmények változásaira és a pályák különböző aszfaltjára, ez pedig jóval nehezebbé teszi a dolgunkat” – mondta Norris.

„Úgy jöttünk Mugellóba, hogy azt hittük, gyorsak leszünk, és elég magabiztosak is voltunk, de már egyből szerte is foszlott minden az elején. Kicsit jobban meg kell értenünk az autót, annak ellenére is, hogy már egy ideje ezzel megyünk és volt néhány remek eredményünk.”

„Az F1-es autókat nem könnyű kiismerni, ezért nekem, a szerelőknek és a mérnököknek is tovább kell dolgozniuk, hogy még jobb legyen a helyzet.” A verseny maga még inkább kaotikus volt, mint az előtte lévő monzai nagydíj, és Norris szerint a két piros zászlós megszakítás csak további gondot jelentett nekik.

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Nehéz mit kezdeni a piros zászlókkal, mivel olyankor benne vagy a zónában, főleg ezen a pályán, mivel annyira megterheli a testet. Nagyon kell koncentrálnod, és amint elveszíted a fókuszt, egyből hibázhatsz is.”

„A sok megállás miatt, és hogy vissza kell menned a bokszba, ahol 10-20 perceket ülsz, nem egyszerű visszakerülni a megfelelő zónába az újraindítás utáni első körben, és mindent pontosan megcsinálni.”

„Trükkös volt, a gumik menedzselése, az autó menedzselése; nagyon nehéz volt vezetni a McLarent” – nyilatkozta a fiatal brit, aki azért így is behozta autóját a hatodik helyre Mugellóban.

