Masi irányítása alatt a Forma-1 egységesebb lesz, mint valaha?

Michael Masi, a Forma-1 versenyigazgatójának sűrű időszaka van, a csapatok sorra állnak elő az új elképzelésekkel, miközben idén többször is felmerült bizonyos szabályok megváltoztatása. A csapatok, a pilóták és Masi ezért több ügyben is egyeztetettek a szingapúri hétvége folyamán.

"Lefektettem a határokat ott, ahol lenniük kellett, és a pilóták végül egyetértettek azzal, hogy mindenki elégedett a munka folytatásával. Van mozgás a fékezés során, és egy más sor dolog, de úgy éreztük a mostani pilótatalálkozón, hogy ezen a területen jól viselkednek" - jelentette ki Masi, aki szerint a szabályok egyértelműsítése egy folyamat, ami miatt kész minden hétvégén jelen lenni, és egyeztetni a felekkel.

"Teljesen így van. Ez egyike volt azoknak a céloknak, amikről már korábban is beszéltem, vagyis, hogy együtt dolgozzunk a határok megszabásában a lehető legjobb úton a csapatokkal és a pilótákkal egyeztetve, miközben felfedjük a szürke foltokat a szabályozásban" - jelentette ki Masi. "A probléma, hogy minden pálya más, és minden incidens is különbözik. Erre jutottunk, és minden helyzetet egyediként kell kezelni. Ezúttal mind nagyon jól viselkedtek, minden jól alakult" - mondta a szingapúri futam kapcsán a versenyigazgató, aki a közelmúltban sokat vitatott figyelmeztető zászlókról is egyeztetett a hétvégén.

"A csapatok elfogadták ezt, és most ezúttal nem is kellett használni. Az általános megítélés, hogy ez jó, és szükség van rá, egy nyilvános módja annak, ahogy korábban zajlottak a dolgok. Korábban minden csapattal rádióztunk erről, így viszont mindenki tudomást szerez róla" - jelentette ki Masi, aki első évét tölti a sportág versenyigazgatójaként, és a célja, hogy továbbra is folyamatos egyeztetéssel segítse a csapatok munkáját.

"Számomra a legfontosabb, hogy megbizonyosodjam a Forma-1 kulcsszereplőivel, a csapatokkal és a pilótákkal, hogy képet kapjunk arról, hogy ki, mit akar. Ennek megfelelően ez a történet nem ért még véget. Ez az első évem, mindannyian együtt dolgozunk. Hogy számítottam-e ennyi egyeztetésre? Nem. Vagy hogy számítottam-e ilyen ellenállásra a fekete-fehér zászló kapcsán? Nem. Utóbbi már akkor is benne volt a sportkódexben, mielőtt idejöttem. Ez egy bevett gyakorlat, amit most használtunk" - jelentette ki Masi.

