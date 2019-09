Vettelnek szüksége volt a győzelemre – Briatore a stratégiáról

A Szingapúri Nagydíjon a pole-t megszerző Charles Leclerc volt az élen, akit Lewis Hamilton és Sebastian Vettel követett. Közülük először Vettel jött ki, az elévágás pedig sikeres is volt: Hamilton elé tudott kerülni. Azonban nemcsak a britet, hanem a csapattársát is megelőzte ezzel, majd később meg is nyerte a futamot a négyszeres világbajnok.

A maranellói istálló stratégiája komoly vitákat generált a Forma-1 világában. Flavio Briatore inkább nem szállt be a vitázók közé, inkább azt emelte ki, hogy Vettelnek már szüksége volt a győzelemre a hosszú nyeretlenségi sorozat után – a német ezelőtt utoljára a 2018-as Belga Nagydíjon tudott diadalmaskodni.

„Leclerc megmutatta, hogy óriási tehetség, és Szingapúrban is győzni tudott volna. A csapat stratégiájáról viszont nem akarok semmit mondani, mert Vettelnek szüksége volt a győzelemre.” – mondta Briatore az AdnKronos Agencynek.

A korábbi csapatfőnök szerint sorrendtől függetlenül egyértelmű, hogy a sportnak jót tett a Ferrari kettős győzelme, abban viszont nem hisz, hogy az olasz istálló még esélyes az idei világbajnoki címre.

Még több F1 hír: Ricciardo rakétaként lőtt ki és hajtott: nem viccelt (videó)

„A Ferrari 1-2 jót tett a Forma-1-nek, felélénkíti a sportot. Bár nem hiszem, hogy még van esélyük a világbajnoki címre, mégis jó, hogy a Ferrari ismét nyer.”

Végül Briatore a honfitársát, Antonio Giovinazzit dicsérte, aki egy ideig vezette is a versenyt, és végül a 10. helyen ért be.

„Antonio szuper versenyt teljesített. A Forma-1-ben nagyon sok múlik azon, hogy milyen kocsiban ülsz. Ezért szenved mindenki, aki nem a Mercedesben, a Ferrariban vagy a Red Bullban ül.” – zárta.

Egy régebbi felvétel a versenyautózás világából, mely tökéletesen bemutatja azt, hogy adott esetben milyen káosz alakulhat ki a bokszutcában. Ritkán lát hasonlót az ember. Érdemes megnézni a Ferrarikat, hogy mit csinálnak.